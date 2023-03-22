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Счастья были так возможны

Игры с причинами и следствиями в «Путешественнице во времени» Оливье Тренэра

В прокат выходит мелодрама Оливье Тренэра «Путешественница во времени» (Le tourbillon de la vie). У французского режиссера-дебютанта получилась своя версия оскароносной ленты «Все везде и сразу», только без шуток про пальцы-сосиски и с фокусом на непростом женском счастье. Рассказывает Юлия Шагельман.

Решения главной героини (Лу де Лааж) отражаются в ее дальнейших жизненных перспективах буквальным образом

Решения главной героини (Лу де Лааж) отражаются в ее дальнейших жизненных перспективах буквальным образом

Фото: Arna Media

Решения главной героини (Лу де Лааж) отражаются в ее дальнейших жизненных перспективах буквальным образом

Фото: Arna Media

В 2052 году примерно восьмидесятилетняя Джулия Файнман (Лу де Лааж) наблюдает за своей маленькой внучкой, играющей на берегу моря, и размышляет о своей жизни. Как у большинства из нас, она состояла из случайностей, больших и мелких, возможно, даже не замеченных сразу, но с расстояния в несколько десятков лет кажущихся важными и определяющими. В какой момент жизнь повернула туда, куда повернула, и привела тебя в точку, в которой ты находишься сейчас? В тот, когда ты решила, кем хочешь стать, когда вырастешь? Или когда выиграла престижный профессиональный конкурс, или когда встретила человека, показавшегося твоим единственным? Или в тот момент, когда, сбегая с однокурсниками в Берлин на пару дней, чтобы посмотреть на снос стены, забыла паспорт в комнате общежития?

В 1989 году семнадцатилетняя Джулия (та же Лу де Лааж) учится в колледже в Амстердаме и готовится стать великой пианисткой. Это мечта ее родителей, в первую очередь отца, мастера по изготовлению роялей (Грегори Гадебуа), но девушка, в общем, не возражает и прилежно занимается. Новости о падении Берлинской стены взбудораживают студентов, они решают посмотреть на историческое событие своими глазами, и подруге (Эстер Гаррель) даже удается уговорить послушную тихоню Джулию присоединиться к этому путешествию. Однако в этот момент история главной героини раздваивается: одна ее версия загружается в автобус со всей компанией, устраивает у обломков стены импровизированное выступление и попадает в газеты — к вящему неудовольствию родителей, ничего не знавших об этой маленькой авантюре. Вторая возвращается за забытым паспортом, попадается на глаза преподавательнице и никуда не едет. Теперь мы наблюдаем за двумя Джулиями, потом их станет еще больше. В жизни каждой будут профессиональные и личные успехи и неудачи, физические и психологические травмы, разные мужчины с их собственными характерами и отношениями с разными Джулиями, друзья, родители, дети — или их многозначительное отсутствие.

По своему концепту «Путешественница во времени» похожа на романтическую комедию 1997 года «Осторожно! Двери закрываются», где всю судьбу героини Гвинет Пэлтроу определяла секунда, когда она успела — или опоздала — на определенный поезд метро. Оливье Тренэр, правда, повышает ставки по сравнению со своим британским коллегой Питером Хауитом, жонглируя не двумя, а четырьмя сюжетными линиями (хотя, например, про берлинскую Джулию он надолго забывает, возвращая ее только в последней трети двухчасового фильма). В картине также можно усмотреть отдаленные параллели с модным оскароносным «Все везде и сразу», где речь тоже шла о том, что каждый человек одновременно проживает множество жизней во множестве параллельных вселенных, и в любой из них главное — кто делает это вместе с тобой. Но в «Путешественнице во времени» нет никаких элементов фантастики, если не считать того, что в трех своих ипостасях из четырех Джулия встречает достойного мужчину, готового принимать ее такой, какая она есть. При этом, по удивительному совпадению, выстраданное счастье материнства выпадает ей именно в том сюжете, где мужчина (Рафаэль Персонас) оказывается далек от образа прекрасного принца или хотя бы порядочного партнера.

В целом же история каждой Джулии, даже той, что все-таки стала знаменитой пианисткой, концертирующей по всему миру, наполнена самыми обычными событиями, проживаемыми и большинством взрослых зрителей. Пока в самом финале режиссер не дает слабину и не решает зачем-то увенчать картину символическим и эмоционально пережатым финалом. Он, конечно, преподносится как награда героине за все, через что ей пришлось пройти, но, кажется, дожить до восьмидесяти лет в здравом уме, трезвой памяти и в окружении любящих близких было бы уже вполне достаточно.

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