«Три мушкетера» и один бутафор

Этой весной одним из главных киносюжетов оказался сюжет о трех мушкетерах и д'Артаньяне: выходят сразу два фильма по роману Александра Дюма. Во французской экранизации будут сплошные звезды — от Венсана Касселя до Евы Грин. В британской, которая выходит в российский прокат на этой неделе, известных лиц не будет. Зато будет темный лес и чернокожий д’Артаньян. И никакой любви.

Текст: Ксения Рождественская

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1628 год. Во Франции царит хаос. Репутация мушкетеров запятнана слухами о скандалах и коррупции. Король слишком молод и не очень умен («слабоумный и безвольный», как принято называть Людовика XIII), кардинал Ришелье слишком стар, и у него свои планы. Юный д’Артаньян в идеально чистом плаще идет пешком из Гаскони в Париж, по дороге ввязываясь в драки, спасая не самых свежих красавиц от несуществующих опасностей и наживая себе врагов. Но обретает и друзей, один за всех и все за одного. Сюжет известен — все читали «Трех мушкетеров» Александра Дюма, все смотрели хотя бы одну из нескольких сотен экранизаций.

«Три мушкетера» британца Билла Томаса — довольно неожиданная интерпретация сюжета о гасконце, который хотел стать мушкетером и нашел себе сразу три разные ролевые модели — Атоса, Портоса и Арамиса. Критиков больше всего заинтересовал тот факт, что Д’Артаньяна играет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен («Я иду искать. Королевская игра»), а коварную Миледи — Прия Калидас, британская актриса индийского происхождения («Зеленое крыло», «Отель "Вавилон"», «Четыре льва»). Но это абсолютно неважно для сюжета и атмосферы фильма: цвет кожи актеров — такая же часть условного, театрального, супергеройского мира, как и возраст Михаила Боярского в классическом фильме Юнгвальд-Хилькевича. Важно другое: горячность и наивность д’Артаньяна, хищная улыбка Миледи, коварство, в общем, и любовь.

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Впрочем, режиссера мало интересует любовь. Линию с Констанцией Бонасье он вовсе выкинул. И Анну Австрийскую. И подвески. Что осталось? Дряхлеющий с каждой секундой Ришелье, который так сильно хочет подставить де Тревиля, капитана мушкетеров, что ради этого готов убить короля Людовика — на охоте, как бы случайно. Одноглазый, по голливудской традиции, злодей Рошфор, то и дело повторяющий: «Я окружен идиотами». Мушкетеры, которые сражаются с гвардейцами кардинала — по старинке, без рапида, с неуклюжим монтажом,— бьют, пьют или бегут, если силы противника слишком велики. Мужские игрушки — мушкеты-многостволки, самодельные взрывные устройства, фамильные шпаги. Девственные леса Франции, темные, непролазные, в них можно спрятать хоть сотню заговорщиков, хоть всю съемочную группу — никто не найдет.

Билл Томас работал бутафором и реквизитором в «Гарри Поттере и ордене Феникса», «V — значит Вендетта», «Стражи Галактики» — и, несмотря на то, что он как режиссер поставил больше тридцати фильмов и сериальных эпизодов («Американский монстр», «Легенда Ноттингема»), в «Трех мушкетерах» больше бутафории, одежды, вещей, чем режиссуры. Вот четверо полуголых мужиков — в одних рубахах, но с мушкетами — посреди леса разговаривают с двумя дамами, одетыми в мужские платья. Вот те же четверо, нацепив на себя какие-то шкуры и тряпки, инсценируют разбойничье нападение на карету Рошфора. Когда на них, в свою очередь, нападают уже настоящие разбойники, Портос оскорбленно восклицает: «Наши костюмы гораздо лучше!»

В каком-то смысле эти «Три мушкетера» — именно об этом, о костюмах. Чем-то они напоминают полный метр «Секс в большом городе», там тоже вещи оказываются главным сюжетом: платьица, накидки, туфли, мечты об удобной гардеробной для всего этого великолепия. Для мушкетеров гардеробная — весь лес. И в финале, когда мушкетеры получают специально для них сшитую форму и д’Артаньян прижимает к груди заветный сверток с новым немнущимся плащом, становится понятно: все не зря. Собственно, у Билла Томаса и в «Легенде Ноттингема» все всегда были в чистом.

Но можно посмотреть на этих «Трех мушкетеров» и иначе, как на развеселый кэмп, в котором тряпки и напускная веселость персонажей призваны отвлечь от основного сюжета. Это принципиально политический, а не романтический фильм, в котором четверо главных героев нужны лишь для того, чтобы совершенно случайно спасти короля, де Тревиля и государство. Даже прекрасные дамы здесь — не предмет воздыханий, а либо злодейки, либо разбойницы, готовые пытать суровых мужиков. Три мушкетера и в первую очередь д’Артаньян только отвлекают зрителя от настоящего — политического — сюжета, шумят, мельтешат, что-то взрывают, раздеваются, переодеваются. Предыдущий фильм Билла Томаса, «Легенда Ноттингема», рассказывал историю Робин Гуда с феминистской точки зрения, как приключения Девы Мэриан. На этот раз он рассказывает историю о д’Артаньяне с точки зрения политиков: властители слабы, злодеи хитроумны, те, у кого есть собственная армия, «окружены идиотами». Но, как утверждает Билл Томас, как раз веселые идиоты и делают историю — во-первых, им везет, а во-вторых, у них костюмы гораздо лучше.

В прокате с 23 марта

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