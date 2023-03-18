Безуловный базовый доход

В прокат вышел фильм Джека Спринга «Миллионер на три дня», в котором жанр «кино об ограблении» соединяется с традициями британской социальной «драмы кухонной раковины». Непростыми судьбами пролетариев из портового города на Северном море попыталась проникнуться Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия Джека Спринга не столько об ограблении, сколько о дружбе, поисках идентичности и социальных противоречиях

Фото: Парадиз Комедия Джека Спринга не столько об ограблении, сколько о дружбе, поисках идентичности и социальных противоречиях

Фото: Парадиз

Если верить фильму, «миллионерами на три дня» в портовых городах, вся жизнь которых связана с морем, когда-то называли работников рыболовных траулеров. Отпахав тяжелейшую вахту c неоднократным риском для жизни, они получали конверты с жалованьем и сходили на берег, чувствуя себя королями. Возвращаться на судно с деньгами в кармане — плохая примета, так что задачей любого уважающего себя рыбака было за три дня пропить зарплату подчистую и, если повезет, в процессе испытать и другие удовольствия, получив в качестве награды экзотическое венерическое заболевание.

Об этом, глядя в камеру, в сопровождении энергичного «гайритчиевского» монтажа рассказывает зрителям Керли Дин (Джеймс Берроуз), потомственный «траулермен», всю жизнь проработавший на рыболовных судах, как до того его отец и дед. Он также погружает нас в необходимый контекст: когда-то исторический порт Гримсби в Линкольншире был самым большим и процветающим в мире, но после конфронтации между Великобританией и Исландией в 1970-х годах по поводу прав на добычу рыбы потерял свое значение и ныне представляет собой призрак былого величия. Промышленные флотилии значительно сократились, а их экипажи и прочие работники рыбной индустрии хоть и стараются поддерживать традиции, но понимают, что их время стремительно уходит. Впрочем, Керли надеется, что славные деньки еще вернутся в Гримсби, и возлагает эти надежды на главного босса всего местного бизнеса мистера Барра (Колм Мини).

Керли также представляет своих друзей: недотепистого Баджи (Сэм Глен), получившего место на траулере только потому, что его мама (Катрин Адамс) спит с мистером Барром, и нервного Коджа (Майкл Кинси), которого давно уволили из-за его амфетаминовой зависимости, но членом рыболовного братства он быть не перестал. А также их настоящих и будущих девушек, коллег, мам, пап и прочих родственников. Все они обладают незатейливым пролетарским обаянием, все, даже наркоман Кодж, хорошие люди, соль земли, и всем им полагаются зрительские симпатии и сочувствие в их каждодневной борьбе за выживание в бездушной капиталистической системе.

Увы, ни Керли, ни его друзья еще не знают, что мистер Барр продал душу дьяволу, точнее, корпорации, которая хочет навести на территории порта лютое благоустройство, понастроив там элитного жилья, сетевых кофеен и веганских ресторанов. Это сулит героям окончательное крушение их привычного мира, а также возможность остаться без работы и без средств к существованию. Экспрессом пройдя все положенные стадии горя, начиная с отрицания и забуксовав только перед принятием, Керли решает, что так просто он не сдастся. Поэтому соглашается на безумный план, который ему предлагает помощник мистера Барра Чарли Грэм (Джонас Армстронг), когда-то променявший суровую рыболовецкую романтику на просиживание штанов в офисе. Идея заключается в том, чтобы выкрасть из сейфа в кабинете босса £500 тыс. и на эти деньги открыть собственное дело дальше к северу. Почему босс должен спокойно смириться с их потерей, никто не объясняет.

Несмотря на жирные отсылки к стилистике Гая Ритчи, больше всего «Миллионер на три дня» по своей интонации напоминает такие британские комедии о простых рабочих парнях, поставленных одновременно в ситуацию кризиса своей индустрии и кризиса идентичности, как «Под звуки меди» (1996) и «Мужской стриптиз» (1997). В первой шахтеры с закрывающейся шахты уповали на победу их духового оркестра в региональном конкурсе, во второй уволенные работяги со сталелитейного завода становились стриптизерами, и это давало новое начало их жизням. Герои Джека Спринга выбирают менее законопослушный способ справиться со своими трудностями, но, честно говоря, ограбление, занимающее вторую часть фильма, здесь совсем не главное и не самое интересное событие. А противостояние между трудом и капиталом, ко всеобщему удовлетворению, заканчивается вничью.