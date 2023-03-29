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Коммерсантъ FM
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Правые и невиноватые

Фильм «Айта» Степана Бурнашева

В прокат выходит «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева — криминальный триллер по форме и социальная драма по содержанию. За тем, как кино из этого региона прочно занимает место на экранах по всей стране, с надеждой наблюдает Юлия Шагельман.

В центре криминального триллера оказываются узнаваемые персонажи и темы

В центре криминального триллера оказываются узнаваемые персонажи и темы

Фото: Про:взгляд

В центре криминального триллера оказываются узнаваемые персонажи и темы

Фото: Про:взгляд

«Айта» — уже третий фильм Степана Бурнашева, выходящий в прокат за последние несколько месяцев, после хоррора «Проклятие. Мертвая земля» и мелодрамы «Наша зима». В перерыве между ними было выпущено еще несколько картин якутских режиссеров. И хотя кассовые сборы у них пока не слишком впечатляющие (в отличие от самой Республики Саха, где и во времена более насыщенного, чем сейчас, проката собственные фильмы на равных соперничали с голливудскими релизами), якутское кино из фестивальной диковинки медленно, но верно превращается в мейнстрим.

Тем более что истории, по крайней мере те, что рассказывает в своих фильмах Степан Бурнашев, вполне универсальны и понятны везде, несмотря на некоторую местную специфику. Действие «Айты» разворачивается в маленьком якутском поселке, заливаемом бесконечными дождями, размывшими дороги и отрезавшими его от «большой земли». Это делает пространство фильма замкнутым, а нарастающее в нем напряжение — особенно сильным, грозящим взорвать этот маленький мирок и полностью его разрушить.

Ночной вызов поднимает с постели следователя Николая (Иннокентий Луковцев): старшеклассница Айта (Айталыына Яковлева) пыталась покончить с собой. К сожалению, спасти девочку не удается, при этом на вскрытии оказывается, что она была беременна, а в ее кармане мать (Ильяна Павлова) находит записку со словами «Ненавижу тебя, Афоня», указывающими на возможного виновника трагедии. В поселке живет только один Афоня — это переехавший из Воронежской области русский полицейский (Андрей Фомин), подчиненный Николая. Выясняется, что именно он роковым вечером подвез Айту, возвращавшуюся домой с вечеринки, а вскоре находятся и свидетели, которые утверждают, что не раз видели девочку с Афанасием в его машине, где они целовались. Тот отрицает, что у него была связь со школьницей — да, один раз подвез и больше ничего, но благодаря соцсетям информация о «менте-педофиле» распространяется по поселку, как пожар.

Николай оказывается в двусмысленном положении. С одной стороны, он и сам не питает к Афанасию теплых чувств, поскольку тот никогда не был образцовым сотрудником. С другой, он не может допустить самосуда — а именно его хочет учинить отец погибшей девочки (Георгий Бессонов), благо связи нет и за пределами поселка никто ничего не узнает. Николай решает следовать долгу и спрятать Афоню в участке, одновременно отчаянно пытаясь связаться с вышестоящим начальством из райцентра, и из-за этого становится таким же врагом в глазах односельчан, как русский «насильник».

«Айта» — редкий фильм на наших экранах, в котором именно русский человек становится «понаехавшим» и его ненавидят уже только за это. Ситуация ксенофобии, перевернутая по сравнению с более привычной картиной, когда чужие — это плохо говорящие по-русски люди с небелой кожей, предстает на экране еще более заостренной, но не менее узнаваемой. Узнаваемы и инстинктивные недоверие и подозрение, с которыми обычные граждане относятся к полиции, хотя Николай и его коллеги, за исключением Афони, больше похожи на образцовых служителей закона и порядка из американских фильмов.

Но затеяв честный разговор на неудобные темы, Бурнашев и его соавтор сценария Светлана Таайко заканчивают его компромиссным финалом, в котором все оказываются правы и никто не виноват. Да еще и проговаривают мораль для совсем недогадливых зрителей, как это уже было в их предыдущей ленте «Наша зима». Однако интерес к их будущим работам все равно остается. Особенно если к умению быстро снимать за небольшие деньги, работать с непрофессиональными актерами и внятно рассказать историю за полтора часа прибавится немного смелости.

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