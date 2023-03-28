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Коммерсантъ FM
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США не видят необходимости в собственном расследовании взрывов на «Северных потоках»

Соединенные Штаты не планируют инициировать собственное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Есть три независимых расследования в трех европейских странах. И у президента есть полная уверенность в том, что эти расследования будут настолько тщательными, насколько это возможно»,— сообщил господин Кирби (цитата по ТАСС).

Он же добавил, что Вашингтон намерен дождаться результатов этих расследований. В Белом доме полагают, что три европейских расследования помогут установить исчерпывающую картину произошедшего.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля текущего года американский журналист Сеймур Херш опубликовал журналистское расследование, в рамках которого утверждал, что подрыв нитей инициировали американские власти. Госдепартамент США назвал эти сведения дезинформацией.

Накануне, 27 марта, Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию взрывов на газопроводах. В Кремле это решение восприняли с сожалением, но в то же время отметили, что не дадут «замотать» расследование произошедшего.

Подробнее о споре дипломатов РФ и США вокруг произошедшего на газопроводах — в материале «Ъ» «Совбез ООН попал в бурный словесный поток».

Григорий Лейба

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