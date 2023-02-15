В США назвали дезинформацией заявление Херша о причастности страны к подрывам «Северных потоков»

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Власти США оставляют проведение расследования по подрыву газопроводов странам, в юрисдикции которых это произошло.

«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с "Северным потоком", взрывом "Северного потока". Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется»,— сказал Нед Прайс на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Господин Прайс отметил, что взрывы произошли не на территории США. «Я оставляю нашим партнерам, на чьей территории эти взрывы случились, высказываться о надлежащих следственных механизмах»,— добавил он, комментируя роль США в расследовании произошедшего.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"», написанный по словам одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». В тексте утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме текст назвали ложью и полной фикцией. 15 февраля господин Херш снова обвинил США в подрыве газопроводов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Олеся Павленко