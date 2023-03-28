Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совбез ООН попал в бурный словесный поток

Дипломаты России и США поспорили о расследовании диверсии на газопроводе

В Совбезе ООН прошло голосование по резолюции о проведении международного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ был подготовлен Россией в соавторстве с Китаем. Помимо них за принятие резолюции высказалась лишь Бразилия, чего было недостаточно для прохождения документа. Остальные страны воздержались, призвав вначале дождаться итогов национальных расследований. В конце заседания дипломаты США и РФ вступили в словесную дуэль, за которой были вынуждены следить другие члены Совбеза. При этом последнее слово осталось все же за Россией.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник в Совбезе ООН состоялось голосование по проекту резолюции о проведении под эгидой генсека ООН международного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ был предложен Россией в соавторстве с КНР, а также при поддержке Белоруссии, Венесуэлы, КНДР, Никарагуа, Сирии и Эритреи.

Ситуация на «Северных потоках» обсуждается в Совбезе ООН далеко не первый раз, дискуссия на эту тему, например, состоялась в октябре прошлого года. Вопрос о саботаже на ветках газопровода поднимался и в феврале.

Теперь спустя полгода разбирательств на национальном уровне российская сторона решила предложить резолюцию. «Есть серьезные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований»,— объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Господин Небензя посетовал на то, что европейские страны, ведущие эти расследования, «сознательно и последовательно пытаются ввести совет в заблуждение», утверждая, что Россия «проинформирована об их усилиях», а на поверку «ничего, кроме отписок» российская сторона не получает.

В подтверждение тому российский постпред представил переписку от 13 и 24 марта, в которой «российские загранучреждения и компетентные органы» безуспешно пытались взаимодействовать по этому вопросу с властями Германии, Дании и Швеции. «Без транспарентного и всестороннего расследования правды нам не выяснить»,— резюмировал дипломат.

Василий Небензя добавил: высказанные его коллегами опасения в целесообразности международного расследования сводятся к тезису, что необходимо дождаться итогов работы на национальном уровне. Однако не исключено, что в таком «неэффективном и нетраспарентном ключе» она может длиться годами, подчеркнул он. При этом, по словам дипломата, российская сторона никоим образом не стремится помешать национальным расследованиям: «Напротив, в тексте содержится призыв к обеспечению всестороннего сотрудничества государств-членов с создаваемой комиссией».

Господин Небензя заверил, что «при создании резолюции российская сторона действовала максимально ответственно и гибко, стремясь сделать ее приемлемой для всех государств».

«Озабоченности, озвученные членами совета, были учтены»,— сказал он и призвал своих коллег присоединиться к документу.

«Против» документа в итоге никто не высказался, но поддержали его лишь три члена Совбеза: помимо самой России это Бразилия и Китай. Остальные участники заседания воздержались. В результате голосов «за» оказалось недостаточно, и проект резолюции провалился.

Разочарование результатами голосования высказал Китай. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что опасения России небеспочвенны. По его замечанию, «на самом деле прошло уже более полугода» с момента начала следственных действий, а воз и ныне там. Он выразил сомнение, что необходимые мероприятия проводятся, а улики должным образом собираются. При этом, как отметил дипломат, поскольку речь идет об угрозе международной безопасности, то расследование на площадке ООН более чем оправданно, оно не вступит в конфликт с национальными расследованиями, а будет носить лишь координационный характер.

Постпред Бразилии Роналду Коста Филью поддержал китайского коллегу в его претензиях к затянутости расследования.

ОАЭ воздержались от поддержки резолюции, но в комментарии постпреда страны Ланы Заки Нусейбы можно было услышать критику в адрес национальных расследователей. Объясняя свое решение воздержаться в ходе голосования, она пояснила, что речь идет об уважении суверенитета стран. При этом дипломат выразила надежду на то, что происходящее в Совбезе будет расценено как «сигнал о том, что в ближайшем будущем произойдет углубление сотрудничества между ведущими расследование странами и заинтересованными сторонами».

Сообщения о причастности «проукраинской группы» к взрывам на «Северных потоках» не понравились никому

Вряд ли Россия надеялась на принятие резолюции. Однако то, что США и союзники лишь воздержались от ее поддержки (а не выступили против), можно считать своего рода успехом российской дипломатии. Не исключено, что такое решение США связано с тем, что Вашингтон в последнее время пытается всячески абстрагироваться от истории с «Северным потоком», а в американских и европейских СМИ нередко появляются утечки о «проукраинском следе».

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, объясняя свою позицию по резолюции и будто бы предвкушая обвинения РФ, заявил: «Соединенные Штаты категорически отвергают необоснованные обвинения России в наш адрес в связи с этим актом саботажа. США никоим образом не участвовали (в диверсии на “Северных потоках”.— “Ъ”). И точка». Далее дипломат сослался на первую редакцию резолюции, обвинив Россию в политизации вопроса.

Да и в принципе так ли уж Москва беспокоится о критической инфраструктуре, если посмотреть на то, что происходит на Украине, рассуждал дипломат.

«Призывы России к привлечению виновных к ответственности сегодня кажутся пустым звоном»,— резюмировал он.

Ближайшие союзники США их позицию поддержали, кто-то более развернуто (Великобритания, Франция), кто-то менее (Япония). И все они настаивали на суверенном праве государств закончить расследование самостоятельно и представить выводы.

Господин Небензя на это заявил, что «после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на “Северных потоках”, только укрепляются». По его словам, «детективом или аналитиком тут быть не нужно», чтобы заподозрить в происшедшем США, которые то «обещали уничтожить “Северный поток”, то потом глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван». «Что в нашей резолюции он (Роберт Вуд.— “Ъ”) обнаружил предопределенного. На воре и шапка горит»,— усмехнулся господин Небензя.

В итоге Совбез ООН превратился в театр двух актеров. Дипломаты из разных стран с интересом наблюдали, как российская и американская сторона продолжали обмениваться репликами. Российский постпред все призывал американского коллегу объяснить слова президента Джо Байдена о том, что «Северного потока» не будет. Американский постпред упрямо отвечал предложением посмотреть на инфраструктуру Украины и обвинял Россию в политизации вопроса. Господин Небензя на это возражал, что российские чиновники никого не обвиняли до тех пор, пока не вышла статья американского, кстати, журналиста-расследователя Сеймура Херша об их причастности. И постпред РФ вновь спрашивал о том, что же имел в виду Джо Байден.

Чем известен журналист Сеймур Херш

Читать далее

Американский представитель тактично просил у присутствовавших прощение за неудобства, а потом парировал, что нашумевшую статью Сеймура Херша о причастности США к подрыву он не читал и не собирается. И снова припоминал России ситуацию на Украине.

Однако последнее слово все же осталось за российским дипломатом. Господин Небензя завершил сессию словами о том, что ему очень жаль, что он так и не услышал ответа на свой вопрос, после чего отвернул от себя микрофон.

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...