Совбез ООН попал в бурный словесный поток

В Совбезе ООН прошло голосование по резолюции о проведении международного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ был подготовлен Россией в соавторстве с Китаем. Помимо них за принятие резолюции высказалась лишь Бразилия, чего было недостаточно для прохождения документа. Остальные страны воздержались, призвав вначале дождаться итогов национальных расследований. В конце заседания дипломаты США и РФ вступили в словесную дуэль, за которой были вынуждены следить другие члены Совбеза. При этом последнее слово осталось все же за Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник в Совбезе ООН состоялось голосование по проекту резолюции о проведении под эгидой генсека ООН международного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ был предложен Россией в соавторстве с КНР, а также при поддержке Белоруссии, Венесуэлы, КНДР, Никарагуа, Сирии и Эритреи.

Ситуация на «Северных потоках» обсуждается в Совбезе ООН далеко не первый раз, дискуссия на эту тему, например, состоялась в октябре прошлого года. Вопрос о саботаже на ветках газопровода поднимался и в феврале.

Теперь спустя полгода разбирательств на национальном уровне российская сторона решила предложить резолюцию. «Есть серьезные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований»,— объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Господин Небензя посетовал на то, что европейские страны, ведущие эти расследования, «сознательно и последовательно пытаются ввести совет в заблуждение», утверждая, что Россия «проинформирована об их усилиях», а на поверку «ничего, кроме отписок» российская сторона не получает.

В подтверждение тому российский постпред представил переписку от 13 и 24 марта, в которой «российские загранучреждения и компетентные органы» безуспешно пытались взаимодействовать по этому вопросу с властями Германии, Дании и Швеции. «Без транспарентного и всестороннего расследования правды нам не выяснить»,— резюмировал дипломат.

Василий Небензя добавил: высказанные его коллегами опасения в целесообразности международного расследования сводятся к тезису, что необходимо дождаться итогов работы на национальном уровне. Однако не исключено, что в таком «неэффективном и нетраспарентном ключе» она может длиться годами, подчеркнул он. При этом, по словам дипломата, российская сторона никоим образом не стремится помешать национальным расследованиям: «Напротив, в тексте содержится призыв к обеспечению всестороннего сотрудничества государств-членов с создаваемой комиссией».

Господин Небензя заверил, что «при создании резолюции российская сторона действовала максимально ответственно и гибко, стремясь сделать ее приемлемой для всех государств».

«Озабоченности, озвученные членами совета, были учтены»,— сказал он и призвал своих коллег присоединиться к документу.

«Против» документа в итоге никто не высказался, но поддержали его лишь три члена Совбеза: помимо самой России это Бразилия и Китай. Остальные участники заседания воздержались. В результате голосов «за» оказалось недостаточно, и проект резолюции провалился.

Разочарование результатами голосования высказал Китай. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что опасения России небеспочвенны. По его замечанию, «на самом деле прошло уже более полугода» с момента начала следственных действий, а воз и ныне там. Он выразил сомнение, что необходимые мероприятия проводятся, а улики должным образом собираются. При этом, как отметил дипломат, поскольку речь идет об угрозе международной безопасности, то расследование на площадке ООН более чем оправданно, оно не вступит в конфликт с национальными расследованиями, а будет носить лишь координационный характер.

Постпред Бразилии Роналду Коста Филью поддержал китайского коллегу в его претензиях к затянутости расследования.

ОАЭ воздержались от поддержки резолюции, но в комментарии постпреда страны Ланы Заки Нусейбы можно было услышать критику в адрес национальных расследователей. Объясняя свое решение воздержаться в ходе голосования, она пояснила, что речь идет об уважении суверенитета стран. При этом дипломат выразила надежду на то, что происходящее в Совбезе будет расценено как «сигнал о том, что в ближайшем будущем произойдет углубление сотрудничества между ведущими расследование странами и заинтересованными сторонами».

Вряд ли Россия надеялась на принятие резолюции. Однако то, что США и союзники лишь воздержались от ее поддержки (а не выступили против), можно считать своего рода успехом российской дипломатии. Не исключено, что такое решение США связано с тем, что Вашингтон в последнее время пытается всячески абстрагироваться от истории с «Северным потоком», а в американских и европейских СМИ нередко появляются утечки о «проукраинском следе».

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, объясняя свою позицию по резолюции и будто бы предвкушая обвинения РФ, заявил: «Соединенные Штаты категорически отвергают необоснованные обвинения России в наш адрес в связи с этим актом саботажа. США никоим образом не участвовали (в диверсии на “Северных потоках”.— “Ъ”). И точка». Далее дипломат сослался на первую редакцию резолюции, обвинив Россию в политизации вопроса.

Да и в принципе так ли уж Москва беспокоится о критической инфраструктуре, если посмотреть на то, что происходит на Украине, рассуждал дипломат.

«Призывы России к привлечению виновных к ответственности сегодня кажутся пустым звоном»,— резюмировал он.

Ближайшие союзники США их позицию поддержали, кто-то более развернуто (Великобритания, Франция), кто-то менее (Япония). И все они настаивали на суверенном праве государств закончить расследование самостоятельно и представить выводы.

Господин Небензя на это заявил, что «после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на “Северных потоках”, только укрепляются». По его словам, «детективом или аналитиком тут быть не нужно», чтобы заподозрить в происшедшем США, которые то «обещали уничтожить “Северный поток”, то потом глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван». «Что в нашей резолюции он (Роберт Вуд.— “Ъ”) обнаружил предопределенного. На воре и шапка горит»,— усмехнулся господин Небензя.

В итоге Совбез ООН превратился в театр двух актеров. Дипломаты из разных стран с интересом наблюдали, как российская и американская сторона продолжали обмениваться репликами. Российский постпред все призывал американского коллегу объяснить слова президента Джо Байдена о том, что «Северного потока» не будет. Американский постпред упрямо отвечал предложением посмотреть на инфраструктуру Украины и обвинял Россию в политизации вопроса. Господин Небензя на это возражал, что российские чиновники никого не обвиняли до тех пор, пока не вышла статья американского, кстати, журналиста-расследователя Сеймура Херша об их причастности. И постпред РФ вновь спрашивал о том, что же имел в виду Джо Байден.

Американский представитель тактично просил у присутствовавших прощение за неудобства, а потом парировал, что нашумевшую статью Сеймура Херша о причастности США к подрыву он не читал и не собирается. И снова припоминал России ситуацию на Украине.

Однако последнее слово все же осталось за российским дипломатом. Господин Небензя завершил сессию словами о том, что ему очень жаль, что он так и не услышал ответа на свой вопрос, после чего отвернул от себя микрофон.

Екатерина Мур, Вашингтон