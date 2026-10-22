Бытие подстерегает сознание
Эксперты и чиновники поговорили о роли ценностей в российском «государстве-цивилизации»
Российские традиционные духовно-нравственные ценности повсеместно внедряются в жизнь. К такому оптимистичному выводу пришли 22 октября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Статус «государства-цивилизации» обеспечивает России право на суверенные, то есть не западные, ценности, базовая из которых — приоритет духовного над материальным, заключили собравшиеся. Хотя в реальной жизни, посетовали некоторые из них, пока бывает и по-другому.
В представлении участников мероприятия российский ценностный суверенитет, детально описанный соответствующим указом президента, неразрывно связан с понятием «государства-цивилизации». В политический мейнстрим этот термин вошел три года назад после валдайской речи Владимира Путина. «Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве»,— подчеркнул тогда президент.
Главной темой круглого стола как раз и стал цивилизационный подход к мировому и внутрироссийскому устройству. Как заявил один из наиболее известных апологетов этого подхода, философ-евразиец Александр Дугин, в рамках нового многополярного миропорядка государства-цивилизации становятся единственно возможными носителями суверенитета, который «существенно отличается от политического» и включает «право на суверенную идею» и суверенную же аксиологию. «Не взгляд на единый мир, а столько миров, сколько существует цивилизаций»,— объяснил философ.
Россия, осознав себя в качестве государства-цивилизации, готовится утвердить свой суверенитет на всех уровнях, убежден господин Дугин: «Они (Запад.— “Ъ”), распространяя свою цивилизацию, хотят доминировать во всех областях, и нам нужно утвердить такой же full-spectrum суверенитет».
Он охватит не только ценности, но и право на собственные «бытие, жизнь, телесность, науку» и проч. При этом, как следовало из слов философа, наши ценности не универсальны, но радикально не схожи с западными. Самой же важной из них является одновременно и самая сложная для понимания — превосходство духа над материей, сообщил Александр Дугин: «Это ключ: если мы поймем, что наша страна — духовная, священная территория, носитель истины, то все остальные ценности заиграют и обнаружат свое непротиворечивое единство». Прийти в такой «резонанс с самими собой» — задача всей русской истории, заключил он.
К преодолению этого «невероятного вызова» уже подключилась власть. В преподавание курса «Основы российской государственности», где разъясняются в том числе и тезисы о «России как цивилизации», вовлечено около 13 тыс. педагогов, отчиталась замминистра образования и науки Ольга Петрова. «Это большой процент вовлеченных гуманитариев, которые за эти три года пережили понимание, как осмыслять ценности, как доносить ту самую сложную ценность приоритета духовного над материальным»,— отметила чиновница. Более того, Александр Дугин с командой уже изучили другие дисциплины социогуманитарного блока на предмет их связки с упомянутым курсом, добавила она. А проректор Президентской академии Андрей Полосин, выступивший на круглом столе по видеосвязи, в связи с этим заметил, что практика «связности тематик, начинающихся с ценностей и заканчивающихся конкретными технологиями», создается «на наших глазах».
Еще один «земной вопрос» ценностного суверенитета, по словам представителя Института социальной архитектуры Руслана Юсуфова,— насколько последовательно ценности воплощаются в жизнь и что происходит с человеком, который пытается по ним жить: «Не входит ли он в диссонанс с окружающей реальностью?»
Например, при безусловной значимости семьи женщины на собеседованиях, по словам ученого, по-прежнему сталкиваются с реакциями вроде «да вы же в декрет уйдете».
А при всей важности самостоятельности некоторые люди задаются вопросом: «Вправе ли я проявлять инициативу или мне по голове дадут?..»
Так или иначе, «битва за субъектность» будет главной битвой XXI века, согласились эксперты. «Главная победа будет, если мы сохраним сами себя»,— возвестил Александр Дугин.