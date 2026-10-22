Бытие подстерегает сознание

К преодолению этого «невероятного вызова» уже подключилась власть. В преподавание курса «Основы российской государственности», где разъясняются в том числе и тезисы о «России как цивилизации», вовлечено около 13 тыс. педагогов, отчиталась замминистра образования и науки Ольга Петрова. «Это большой процент вовлеченных гуманитариев, которые за эти три года пережили понимание, как осмыслять ценности, как доносить ту самую сложную ценность приоритета духовного над материальным»,— отметила чиновница. Более того, Александр Дугин с командой уже изучили другие дисциплины социогуманитарного блока на предмет их связки с упомянутым курсом, добавила она. А проректор Президентской академии Андрей Полосин, выступивший на круглом столе по видеосвязи, в связи с этим заметил, что практика «связности тематик, начинающихся с ценностей и заканчивающихся конкретными технологиями», создается «на наших глазах».