Кремль сожалеет из-за непринятия СБ ООН резолюции о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Россия с сожалением восприняла решение Совета безопасности (СБ) ООН не поддерживать резолюцию о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не даст «замотать» расследование произошедшего.

Господин Песков убежден, что все должны быть заинтересованы в «объективном расследовании» с привлечением «тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей» взрывов. «Мы считаем это чрезвычайно важным, мы сожалеем в связи с тем, что инициатива не прошла, но, безусловно, российская сторона продолжит идти по тому, чтобы не дать замотать эту тему»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Россия распространила проект резолюции в СБ ООН 18 февраля. Ее подготовили после материала американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на один источник утверждал, что ко взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в сентябре 2022 года были причастны США. Западные СМИ писали, что к подрывам может быть причастна проукраинская группировка. Господин Херш уверял, что Вашингтон подготовил для СМИ эту ложную версию взрывов.

О расследовании ЧП читайте в материале «Ъ» «Версии расходятся потоками».

Лаура Кеффер