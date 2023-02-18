РФ подготовила резолюцию о расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой ООН

Постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности проект резолюции о проведении «независимого международного расследования» по подрыву «Северных потоков». Москва предлагает проводить его под эгидой генсека ООН.

О распространении резолюции сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский. «Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе»,— написал он в Telegram. Другие подробности не приводятся.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Все стороны признали произошедшее диверсией. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. В феврале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью. Господин Херш — лауреат Пулитцеровской премии, в 1970-х годах освещал Уотергейтский скандал и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи, в последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев