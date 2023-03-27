IBA своих не отпустит

Международная ассоциация бокса (IBA) не исключила подачи судебного иска к Международному олимпийскому комитету (МОК). В IBA возмущены тем, что МОК, не заручившись согласием ассоциации, пригласил судей и технический персонал IBA работать в квалификационных турнирах Олимпиады-2024. По мнению руководства боксерской федерации, это является нарушением ранее подписанных соглашений. IBA уже несколько лет остается под санкциями, а олимпийский турнир боксеров в Париже-2024 МОК, как и в Токио-2020, намерен провести самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Franklin II / AP Фото: Frank Franklin II / AP

Затяжной конфликт Международного олимпийского комитета и Международной ассоциации бокса получил продолжение. IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, обнародовала открытое письмо в адрес президента МОК Томаса Баха и исполкома возглавляемой им организации. В письме отмечается, что IBA оставляет за собой право обратиться в суд с иском к МОК и потребовать возмещения ущерба за нарушение соглашения «О передаче данных», подписанного между IBA и МОК в 2019 году.

Возмущение IBA вызвало то, что МОК в обход ассоциации пригласил судей и технический персонал IBA поработать на квалификационных турнирах Олимпиады-2024 (своего штата, обладающего достаточной квалификацией для работы на боксерских турнирах такого уровня, у МОК нет). «Эти действия нарушают соглашение о передаче данных, подписанное в ноябре 2019 года между IBA и МОК, в частности пункт 4.1 b, согласно которому «переданные персональные данные (контактные данные) не будут храниться дольше, чем это необходимо для согласованных целей, и будут полностью и необратимо уничтожены после выполнения соглашения»,— говорится в заявлении IBA.

В боксерской ассоциации уверены, что действия МОК «разрушают усилия IBA» и попросту непорядочны. При этом судьям, которые все же примут предложение МОК, в IBA грозят санкциями.

Также в письме выражается осуждение методов управления, применяемых в МОК, и высказывается недовольство тем, что руководство олимпийского движения уклоняется от нормализации отношений с боксерской федерацией.

Конфликт между IBA и МОК длится с 2019 года. Тогда МОК отозвал признание переживавшей глубокий административный и финансовый кризис IBA и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, позже продлив отстранение на следующий олимпийский цикл. Вскоре после этого федерацию возглавил Умар Кремлев, и ситуация в ней стала выправляться. В частности, был решен вопрос с долгами, инициирован ряд важных реформ. Однако отношения IBA и МОК не улучшились, а обострились.

В мае 2022 года Умар Кремлев был переизбран на президентский пост, но МОК фактически отказался признавать результаты выборов. МОК неоднократно выражал недовольство действиями IBA, а также угрожал новыми санкциями. В частности, бокс до сих пор официально не включен в программу Игр-2028, и есть вероятность, что этот вид спорта на Олимпиаде в Лос-Анджелесе не будет представлен вовсе.

На IBA, однако, позиция МОК влияла мало. Например, осенью прошлого года она стала первой крупной спортивной структурой, которая кардинально изменила свою позицию по поводу изоляции российских и белорусских спортсменов, отменив все санкции, наложенные на них после начала специальной военной операции на Украине на основе рекомендаций МОК. Добавим, что в марте этого года к IBA присоединилась Международная федерация фехтования, также разрешившая россиянам и белорусам вернуться на международные турниры (правда, пока непонятно, под каким флагом — своим или нейтральным).

Александр Петров