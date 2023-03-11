Людей с оружием выпустили из России

В пятницу конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, от которых они были отстранены весной прошлого года вскоре после начала событий на Украине. Решение, принятое подавляющим большинством голосов делегатов конгресса, вступит в силу в середине апреля, что позволит российским атлетам принять участие во всех квалификационных турнирах к Играм-2024. Пока, правда, непонятно, под каким флагом будут выступать россияне в командных соревнованиях. FIE ждет рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на этот счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пятницу в онлайн-формате состоялся чрезвычайный конгресс FIE, на котором рассматривался вопрос о восстановлении в правах российских и белорусских спортсменов, а также функционеров из этих стран. Делегаты конгресса подавляющим большинством голосов постановили отменить ограничительные меры, введенные в марте прошлого года вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Тогда МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов, что подавляющее большинство из них и сделало (в те же сроки свои полномочия временно сложил президент FIE, российский предприниматель Алишер Усманов).

За возвращение российских и белорусских фехтовальщиков в нейтральном статусе проголосовали 89 делегатов против 46 высказавшихся против. За допуск россиян и белорусов к командным соревнованиям высказались 85 человек против 51. За возвращение к работе российских официальных лиц — 88 против 48. Попытки украинской стороны заблокировать принятие вышеозначенных решений или хотя бы отложить вопрос на более поздний срок ни к чему не привели. Решение вступит в силу в середине апреля. Учитывая, что квалификационные турниры к Играм-2024 в Париже продлятся с 3 апреля 2023 года по 1 апреля 2024-го, у российских спортсменов будет достаточно времени на то, чтобы набрать рейтинговые очки.

Как пояснил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, FIE не стала требовать от российских спортсменов подписания каких-либо документов, осуждающих специальную военную операцию (этого требует, например, Международная автомобильная федерация, FIA). «Каких-либо еще оговорок по поводу различных документов, как в других видах спорта, нет»,— заявил господин Мамедов «РИА Новости». В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая отметила, что «здравый смысл наконец восторжествовал». «Я очень рада принятому решению, верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение,— заявила Софья Великая ТАСС.— Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал. Несмотря на то что это самая прекрасная новость за последнее время, мы понимаем предстоящие сложности. Все это время мы готовились, будем решать проблемы поэтапно, мы готовы к преодолению сложностей».

Отметим, что в решении конгресса FIE все же есть пробел. Непонятно, под каким собственно флагом россияне будут принимать участие в командных соревнованиях. Пока FIE ждет неких рекомендаций МОК на этот счет. «Да, такое еще остается. Как мы говорим: пока в самолет не сел, на Олимпиаду не летишь. Конечно, первый шаг сделан. Я благодарен коллегам из иностранных федераций, тем, кто поддерживал нас и гласно, и негласно, и помогал. Была проведена серьезная работа, это труд большого коллектива»,— отметил Ильгар Мамедов. Нужно сказать, что МОК, который еще в январе несколько смягчил свою позицию и заявил о поиске путей возвращения россиян на международные турниры, по всей видимости, не согласится на то, чтобы россияне участвовали в командных соревнованиях под своим флагом. Вероятно, будет предложена схема, уже опробованная на двух последних Олимпиадах (летняя Токио-2020 и зимняя Пекин-2022), где формально выступала не сборная России, а команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Добавим, что фехтование является одним из наиболее медалеёмких видов спорта на Играх и на токийской Олимпиаде именно россияне выиграли общий зачет. На их счету было три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда.

Александр Петров