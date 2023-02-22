Квалификационный спор

Давний конфликт Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной ассоциации бокса (IBA) получил очень любопытное развитие. Лишенная еще в 2019 году признания и отстраненная от проведения боксерских олимпийских турниров IBA, которая, в отличие от подавляющего большинства федераций, допустила к участию в топовых соревнованиях российских спортсменов, опубликовала собственный регламент отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже. Центральное место в нем занимают мужской и женский чемпионаты мира, притом что решение их бойкотировать приняли уже несколько стран. МОК в ответ заявил, что в силе остается его квалификационная система, в которой нет места соревнованиям под эгидой IBA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Одним из главных событий этой недели в боксерском сообществе оказался обнародованный Международной ассоциацией бокса регламент отбора на парижскую Олимпиаду 2024 года. Любопытной новость делает тот факт, что с точки зрения Международного олимпийского комитета никакого отношения к Олимпийским играм федерация не имеет.

Две организации уже давно находятся в состоянии острого конфликта. Еще в 2019 году МОК отозвал признание у переживавшей глубокий административный и финансовый кризис IBA и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году, позже продлив отстранение на следующий олимпийский цикл. Вскоре после этого федерацию возглавил россиянин Умар Кремлев, и ситуация в ней стала выправляться. В частности, был решен вопрос с долгами, инициирован ряд важных реформ.

Однако отношения IBA и МОК не улучшились, а скорее обострились. В мае 2022 года Умар Кремлев был переизбран на президентский пост, но МОК фактически отказался признавать результаты выборов в Стамбуле, к которым не был допущен пытавшийся конкурировать с господином Кремлевым голландец Борис ван дер Фёрст. Последний опротестовал свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), добился положительного для себя решения, но в итоге конгресс IBA подавляющим большинством голосов высказался против проведения новых выборов, таким образом выдав колоссальный кредит доверия российскому функционеру. МОК неоднократно выражал недовольство действиями федерации, а также угрожал новыми санкциями — в отношении уже не ее, а бокса в целом. Он не включен в предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, а в декабре головная спортивная структура предупредила, что может исключить его из программы даже ближайшей Олимпиады в том случае, если IBA продолжит игнорировать ее рекомендации.

Между тем федерация продолжала вести собственную политику. Осенью прошлого года IBA стала первой (и до сих пор единственной) крупной спортивной структурой, которая кардинально изменила свою позицию по поводу изоляции российских и белорусских спортсменов, отменив все санкции, наложенные на них после начала специальной военной операции на Украине на основе рекомендаций МОК. Представителям двух государств разрешено выступать во всех ее официальных состязаниях без каких-либо ограничений, то есть под собственными флагом и гимном. Такой шаг еще больше усложнил и так непростые отношения МОК и IBA, которая, опубликовав свою систему олимпийской квалификации, фактически совершила очередной демарш.

В этой системе значится целый ряд международных соревнований разного статуса, но ключевая роль в ней отводится двум чемпионатам мира, которые состоятся нынешней весной. Женский пройдет в марте в Нью-Дели, мужской — в мае в Ташкенте. Появление регламента IBA объяснила «необходимостью защиты спортсменов», которые столкнутся с «несправедливостью», если будет использована система, предложенная МОК. В ней акцент делается на региональные мультиспортивные турниры. По мнению IBA, исключение из схемы мировых первенств «противоречит принципам бокса» и является «неприемлемым». При этом федерация настаивает на том, что «никакой другой квалификационный процесс», помимо ее собственного, «не может быть одобрен».

МОК, отвечая на просьбу Insidethegames прокомментировать случившееся, напомнил о том, что IBA по-прежнему лишена признания, а также подчеркнул, что «единственная законная» система отбора на Олимпиаду в Париже — та, что он принял в сентябре 2022 года.

Интригу ситуации добавляет тот факт, что решение о бойкоте чемпионатов мира в Нью-Дели и Ташкенте в связи с допуском на них российских и белорусских спортсменов уже приняли национальные боксерские федерации целого ряда стран, в том числе довольно заметные в виде. В список входят США, Великобритания, Польша, Швейцария, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Швеция, Канада. Правда, IBA объявила, что будет оказывать любую помощь, включая финансовую, всем боксерам из этих государств, которые захотят выступить на первенстве, игнорируя позицию своей федерации.

Алексей Доспехов