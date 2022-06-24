МОК ударил по боксу

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Международную ассоциацию бокса (IBA) от организации квалификационного боксерского турнира Игр-2024 в Париже и соревнований на самой Олимпиаде. В заявлении МОК такой шаг объясняется продолжающимся управленческим кризисом в организации. В частности, тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал наличие нарушений при проведении выборов президента структуры, возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым. Отметим, что IBA была отстранена от олимпийского турнира и на Играх-2020, а в программу Олимпиады-2028 бокс до сих пор не включен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пятницу Международный олимпийский комитет сообщил, что IBA не будет допущена до организации квалификационных соревнований Игр-2024 в Париже. Соответственно, боксерская федерация не сможет быть причастной и к организации турнира непосредственно на Олимпиаде. Отметим, что и Олимпиада-2020 в Токио прошла без участия IBA. Более того, бокс вообще рискует утратить статус олимпийского вида — в предварительной программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе он все еще не значится.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил журналистам, что в МОК посчитали, что «всему есть предел». «В интересах боксерского сообщества олимпийская квалификация и олимпийский боксерский турнир не будут проведены под эгидой IBA». Вместо этого МОК, как и в случае с Токио-2020, организует все сам.

По словам господина Макконнелла, последней каплей, переполнившей чашу терпения МОК, стало решение CAS, признавшего на прошлой неделе, что в процессе состоявшихся в мае выборов президента IBA были допущены нарушения.

CAS постановил, что IBA была не вправе отстранять от участия в выборах, победу на которых одержал россиянин Умар Кремлёв, считавшегося его основным конкурентом голландца Бориса ван дер Фёрста (именно он и подал иск). Незадолго до конгресса IBA Boxing Independent Integrity Unit — орган федерации, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— постановил, что голландец нарушил регламент. Вина господина ван дер Фёрста заключалась в том, что он начал предвыборную кампанию «вне электорального периода». В CAS указали на то, что наказание, назначенное Борису ван дер Фёрсту, было несоразмерным тяжести проступка, и на то, что Умар Кремлёв тоже начал предвыборную кампанию раньше положенного срока.

Умар Кремлёв не стал оспаривать вердикт CAS и даже предложил провести новые выборы — решение по этому вопросу должен принять совет директоров IBA. Однако это не удержало МОК, который сразу после оглашения вердикта суда подчеркивал, что решение CAS усиливает опасения относительно того, как управляется IBA.

Напомним, что IBA уже много лет (в 2019 году МОК даже отозвал признание IBA) пребывает в кризисе, как управленческом, так и финансовом — долги IBA в какой-то момент превышали $15 млн. В 2020 году, после того как Умар Кремлёв впервые возглавил IBA, ситуация стала выправляться. Как минимум был решен вопрос с долгами. В докладе канадского юриста Ричарда Макларена, проведенном по заказу самой IBA с целью выявить истоки кризиса, отмечается, что проблемы случились по вине экс-президента IBA тайваньца У Цзинго, руководившего федерацией с 2006 года (тогда структура именовалась AIBA). Он принимал финансовые решения, которые поставили федерацию на грань банкротства в 2017 году, когда У Цзинго и был отстранен от должности. В частности, вкладывал средства в проведение серии профессиональных турниров — Всемирной серии бокса (WSB), занимая под это крупные суммы. Необходимость платить по долгам вела к тому, что федерация шла на сомнительные сделки. Так, Ричард Макларен утверждает, что в IBA процветал фаворитизм. За деньги та или иная страна могла рассчитывать на благосклонное отношение судей к ее боксерам. Выправилась ситуация только после того, как спонсором IBA стал «Газпром», контракт с которым обеспечил IBA доходы на сумму около 30 млн швейцарских франков. «Финансовый вклад "Газпрома" устранил угрозы, которые AIBA создала для себя, и спас от финансового коллапса»,— отметил Ричард Макларен. Впрочем, и это не вызвало восторга в МОК, где уже не раз выражали озабоченность по поводу финансовой зависимости IBA от спонсорского контракта с «Газпромом».

Александр Петров