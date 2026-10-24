Глава СПГ-проекта в США обвинил НОВАТЭК в тайном финансировании
Бывший руководитель компании Polar LNG Джоэл Риддл обвинил российский НОВАТЭК в тайном финансировании и попытке взять под контроль разрабатываемый на Аляске проект по экспорту сжиженного природного газа стоимостью $25 млрд. Об этом сообщают The New York Times и Financial Times.
Polar LNG была основана в марте 2026 года для строительства завода по сжижению природного газа на Северном склоне Аляски. Проект является частью инициативы администрации президента США Дональда Трампа по расширению экспорта энергоресурсов в Азию. Планировалось, что американская сторона выкупит у НОВАТЭКа технологию гравитационных платформ и переоборудует ее для установки на Аляске. Однако, по словам господина Риддла, вместо импорта технологий НОВАТЭК начал напрямую перечислять средства на работу Polar LNG через посредников из ОАЭ еще до получения официального разрешения Минфина США.
Господин Риддл заявил, что уволился из компании после того, как узнал о подобных связях с российской компанией. За этим последовала волна увольнений других топ-менеджеров Polar LNG.
НОВАТЭК в комментарии журналистам подтвердил, что сейчас предпринимает шаги для получения статуса миноритарного акционера в американском проекте, сообщает NYT. «Для реализации столь масштабного проекта необходимо будет получить соответствующие разрешения от властей США и России»,— добавили там. Представители Polar LNG назвали ушедшего в отставку Риддла «недовольным бывшим сотрудником» и заявили, что вся их деятельность ведется в полном соответствии с законами США.