Глава СПГ-проекта в США обвинил НОВАТЭК в тайном финансировании

Polar LNG была основана в марте 2026 года для строительства завода по сжижению природного газа на Северном склоне Аляски. Проект является частью инициативы администрации президента США Дональда Трампа по расширению экспорта энергоресурсов в Азию. Планировалось, что американская сторона выкупит у НОВАТЭКа технологию гравитационных платформ и переоборудует ее для установки на Аляске. Однако, по словам господина Риддла, вместо импорта технологий НОВАТЭК начал напрямую перечислять средства на работу Polar LNG через посредников из ОАЭ еще до получения официального разрешения Минфина США.