США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

США не видят никаких признаков того, что Россия перемещала ядерное оружие, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие»,— сказал господин Кирби в интервью программе CBS «Face the Nation» (цитата по AFP). США ежедневно отслеживают ситуацию, добавил представитель Белого дома, но пока не было «ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания».

Киев после заявления президента РФ объявил, что добивается созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В НАТО заявление Москвы назвали «опасным и безответственным».

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Мария Федотова