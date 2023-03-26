Литва призвала к санкциям против РФ и Белоруссии за решение о ядерном оружии

Вильнюс попросит включить дополнительные ограничения против Москвы и Минска в пакет санкций, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. Так Литва отреагировала на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов. Белоруссия, которая все больше теряет суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все больше интегрируется в российские военные планы, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона»,— говорится в заявлении МИД Литвы (цитата по Reuters).

Президент РФ Владимир Путин 25 марта анонсировал завершение строительства хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля. США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза готовы ответить на решение РФ новыми санкциями.

О реакции мира — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Леонид Уварчев