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Коммерсантъ FM
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МИД ФРГ назвал попыткой ядерного запугивания слова Путина о размещении оружия в Белоруссии

В МИД Германии отреагировали на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В министерстве назвали это шаг «очередной попыткой ядерного запугивания». Заявление министерства приводит DW (признан в России иностранным агентом).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявление Владимира Путина о том, что США «в течение десятилетий размещают свое тактическое ядерное оружие на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе», «вводит в заблуждение и не может оправдать принятые Москвой решения». В МИД Германии также напомнили, что Белоруссия неоднократно на международном уровне гарантировала не размещать ядерное оружие на своей территории.

Накануне президент России рассказал, что к 1 апреля завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, вопрос о размещении такого оружия поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия.

О том, как страны НАТО отреагировали на заявление Владимира Путина,— в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

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