Британская Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

Британский холдинг известен своей стратегией приобретения долей в европейских торговых сетях с последующим активным вмешательством в их управление, отмечает Bloomberg. В сентябре генеральный директор Майкл Мюррей заявил, что видит в модном доме «значительный нераскрытый потенциал». Он говорил, что его цель — создание «долгосрочной ценности для всех акционеров и заинтересованных сторон».