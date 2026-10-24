Британская Frasers Group получила контроль над Hugo Boss
Британская Frasers Group получила контроль над немецким модным домом Hugo Boss, доведя свою долю в капитале бренда до 50,08%. Ранее ритейлеру принадлежало около 48% акций. По данным Bloomberg, после завершения сделки немецкий производитель одежды вошел в состав британской группы в качестве дочерней структуры.
Frasers Group, владеющая сетями Sports Direct, Flannels и House of Fraser, инвестирует в Hugo Boss с 2020 года. В июне британский холдинг предложил оферту на выкуп бумаг по цене €38 за штуку, оценив всю немецкую компанию примерно в €3,1 млрд. Хотя топ-менеджмент Hugo Boss призвал инвесторов отклонить предложение, посчитав его невыгодным, группа продолжила добиваться контрольного пакета.
Теперь показатели Hugo Boss будут отражаться в консолидированной отчетности Frasers Group. При этом в самом немецком бренде заверили, что интеграция не повлияет на его операционную деятельность, а степень влияния британских владельцев останется прежней.
Британский холдинг известен своей стратегией приобретения долей в европейских торговых сетях с последующим активным вмешательством в их управление, отмечает Bloomberg. В сентябре генеральный директор Майкл Мюррей заявил, что видит в модном доме «значительный нераскрытый потенциал». Он говорил, что его цель — создание «долгосрочной ценности для всех акционеров и заинтересованных сторон».