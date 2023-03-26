Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза готовы ответить новыми санкциями на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом он подчеркнул, что Минск все еще может отказаться от этого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Размещение ядерного оружия России на территории Белоруссии будет означать дальнейшую безответственную эскалацию и угрожать безопасности Европы. Белоруссия все еще может остановить это, это их выбор»,— написал Жозеп Боррель в Twitter.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на территории республики. Вслед за этим советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости усиления санкций против России, в том числе в отношении «Росатома».

США посчитали, что в заявлении Владимира Путина нет оснований для корректировки размещения американских ядерных сил. Германия сочла объявление российского президента «новой попыткой ядерного запугивания».

Как в странах НАТО отреагировали на заявление российского президента — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лусине Баласян