Один человек погиб и более 500 получили травмы на Тайване от тайфуна «Чампи»

Пожарная служба Тайваня сообщила, что единственного погибшего унесло волнами у острова Люцю, а остальные пострадавшие получили ранения во время шквального ветра и проливного дождя. Компания Taipower заявила, что без электричества временно остались более 167 тыс. домов, но большинство из них уже удалось переподключить. Министерство транспорта острова сообщило об отмене 242 авиарейсов — при этом днем ранее было отменено почти 1000 рейсов. На севере и в центре Тайваня, включая столицу Тайбэй, второй день подряд закрыты офисы и школы.