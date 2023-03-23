Вот что Китай миротворящий делает

План Китая по урегулированию российско-украинского конфликта заставил понервничать американских чиновников. Как рассказали западным СМИ представители администрации США, отказ Вашингтона и союзников всерьез рассматривать предложения Пекина может сделать КНР в глазах «уставших от войны» стран главным поборником мира. На фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости готовиться к «затяжной войне» и практически застывшей линии фронта в условиях продолжения кровопролитных боев китайская инициатива вполне может оказаться заманчивой для мирового сообщества. Впрочем, даже в Москве, где наиболее позитивно оценили идеи Пекина, их, похоже, не воспринимают как буквальное руководство к действию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На Западе продолжают анализировать нашумевший визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву (см. “Ъ” от 21 и 22 марта). Немалое внимание привлек, в частности, вопрос о возможных последствиях публикации китайского плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Документ был обнародован 24 февраля и обсуждался на переговорах Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников в американской администрации, несмотря на публично выраженный Вашингтоном скептицизм по поводу инициативы КНР, там опасаются ее негативного влияния на имидж США. Точнее — того, что само наличие у Китая такого плана на фоне американских заявлений об отсутствии предпосылок к переговорам между сторонами конфликта выставит Штаты не в лучшем свете — как игрока, не заинтересованного в прекращении кровопролития.

По словам собеседника Bloomberg в администрации США, американские чиновники обеспокоены тем, что китайские предложения загоняют их в угол.

«Независимо от оговорок США, отказ от него (плана.— “Ъ”) может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от войны и от экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире»,— объяснило агентство со ссылкой на свои источники.

И чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем сложнее Соединенным Штатам и их союзникам будет доказывать мировому сообществу, что они выступают за скорейшее завершение конфликта. По мнению научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бонни Ли, которого цитирует Bloomberg, если США будут полностью отвергать план Китая, то Пекин начнет настаивать, что именно Вашингтон выступает «против окончания войны». Причем в данном случае может не сыграть никакой роли даже тот факт, что в 12 пунктах КНР, которые подчеркнуто изобилуют миролюбивыми формулировками, не содержится никакой конкретики. Например, тот же призыв к всестороннему прекращению огня вызывает вопросы хотя бы потому, что заморозка по нынешней линии соприкосновения как минимум противоречит заявленным и в Москве, и в Киеве целям. А как распутывать этот клубок после прекращения огня, Китай дипломатично умалчивает.

Между тем нельзя сказать, что и в Москве предложения КНР вызвали восторг — хотя, конечно, и негативной реакции тоже не последовало.

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Си заявил, что план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта, «когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве». Примечательно, что президент РФ назвал созвучными российским подходам «многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана». То есть созвучны не все 12 пунктов китайской инициативы. Впрочем, по словам Владимира Путина, Москва все равно сейчас не наблюдает готовности Запада и Украины к мирному урегулированию.

У Запада на этот счет иное мнение. Как заявил в интервью The Guardian Йенс Столтенберг, именно «президент Путин не готовится к миру, он готовится к продолжению войны». При этом СМИ обратили больше внимания на другие слова генсека НАТО — призыв приготовиться к длительной «войне на истощение». К этому же накануне призвала своих западных коллег и премьер Эстонии Кая Каллас, подчеркнув: 2% ВВП на оборонные расходы должны быть для стран НАТО «минимальным порогом, а не потолком». И на таком фоне неудивительно, что в администрации Джо Байдена план Китая вызвал беспокойство.

Тем временем, согласно утечкам в СМИ, все надежды союзников Киева связаны с готовящимся контрнаступлением Украины.

В зависимости от его итогов могут проясниться и переговорные перспективы. Все чаще — и зачастую вполне официально — звучат утверждения, что именно ближайшие месяцы станут решающими с точки зрения исхода российско-украинского конфликта. Об этом, например, говорил во время последнего заседания группы помощи Украине в формате «Рамштайн» шеф Пентагона Ллойд Остин.

Как написала 22 марта газета The Washington Post, «обе стороны готовятся к весеннему сезону боевых действий, который может повлиять на исход войны, однако Украине по-прежнему не хватает сил и вооружений» для масштабного контрнаступления. Издание отметило, что поставки оружия занимают очень много времени, а часть запросов от Киева — например, насчет передачи истребителей F-16 — не находит отклика, что играет не в пользу Украины. Впрочем, на следующий день командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заверил: столь ожидаемое на Западе контрнаступление произойдет «очень скоро», как это «было в прошлом под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском».

Алексей Забродин