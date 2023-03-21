Путин предложил взять за основу мирный план Китая по Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем»,— сказал Владимир Путин.

Господин Си прибыл в Москву вчера, 20 марта. Свой визит в российскую столицу глава КНР начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая продолжалась четыре с половиной часа. Сегодня главы государств провели официальную встречу в Большом Кремлевском дворце.

24 февраля, в день годовщины начала российской военной операции на Украине, МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. МИД Украины этот план раскритиковал.

Подробнее о реакции мирового сообщества на мирный план Китая — в материале «Трудности перевода с китайского».

Эрдни Кагалтынов