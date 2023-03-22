«Присутствие враждебного Запада незримо ощущалось»

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальную часть визита в Россию. Стороны, в частности, осудили западные санкции и заявили о совместной борьбе с «цветными революциями». Президент России Владимир Путин предложил принять за основу китайский мирный план урегулирования на Украине. Глава государства в рамках встречи с китайским коллегой прокомментировал планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что китайский лидер уезжает не с пустыми руками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Официально это была встреча добрых друзей, но присутствие недружественного враждебного Запада незримо ощущалось. Не так, конечно, чтобы во всем, но в ряде принципиальных вещей точно. Начать хотя бы со слов помощника Владимира Путина Юрия Ушакова о том, что Запад очень сильно нервничает по причине приезда в Россию Си Цзиньпина.

С Юрием Викторовичем можно отчасти согласиться, поскольку во время праздника российско-китайской дружбы с Туманного Альбиона вдруг долетела тревожная весть: Лондон вроде бы готов поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. В результате получилось, что Владимир Путин — вынужденно или нет — коснулся этой проблемы в своем выступлении по итогам переговоров с председателем КНР — мол, не оставим без ответа. Это явно выходило за рамки повестки хотя бы потому, что к Китаю прямого отношения не имело. Стороны, как известно, отказались от пресс-конференции и лишь зачитали подготовленные резюме.

Си Цзиньпин заверил аудиторию, что был счастлив побывать в Москве и встретиться с Владимиром Путиным, он благодарен коллеге за теплый прием. Между тем китайский руководитель уезжает из российской столицы явно не с пустыми руками. В частности, он получил заверения, что Россия способна удовлетворить растущие потребности Китая в энергоресурсах. И не только. Есть потенциал наращивания экспорта в Поднебесную российского зерна и мяса, Дальний Восток будем вместе осваивать.

Китайские компании приглашаются в РФ взамен ушедших западных предприятий. Торговать мы готовы за юани, по крайней мере, со странами Африки и Латинской Америки. А что же Китай? Он готов совместно с партнером бороться за многополярный мир, с «цветными революциями» и за права человека. Китайский мирный план Владимир Путин предложил принять за основу для продолжения мирного процесса вокруг Украины. Пекин выступает за общий диалог по данной проблеме.

В Киев тем временем неожиданно и почти что инкогнито прибыл сосед — премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он выразил слова поддержки Украине, а Россию осудил. А до этого он побывал в Индии, где коллега Нарендра Моди принял приглашение приехать в мае в Хиросиму на саммит «семерки».

К слову, в Нью-Дели обсуждался план «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Никто не скрывает, что главная цель этого проекта — сдерживание Китая. Все это к вопросу об альянсах и коалициях. Как мы видим, ответ последовал незамедлительно. И подобное явно играет не в пользу укрепления мировой безопасности.

Впрочем, товарищ Си ничего конкретного России не обещал с точки зрения глобальных альянсов и оружейных поставок. По крайней мере, из итоговых заявлений ничего такого не вытекает. Экономики было явно больше. Так что друг и партнер может быть не просто доволен, а даже и счастлив. О чем он, собственно, и заявил, выступая в Кремле перед благодарной аудиторией.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".