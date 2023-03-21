«Пекин и Москва все больше становятся неуправляемыми для США»

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий в мировых медиа. Отмечая различия в стратегических целях двух стран, наблюдатели обращают внимание на интенсификацию их военно-политического сотрудничества и размышляют о том, что это может значить для остального мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мир будет пристально следить за тем, как два авторитарных лидера, установившие глубокую личную дружбу, встретятся лицом к лицу в Кремле. У каждого есть детальная повестка дня с различающимися тактическими и стратегическими целями… Помимо оборудования и боеприпасов Путин хочет, чтобы Си поддержал его нарратив… С его точки зрения, просто стоя на сцене с лидером авторитарного мира, он получит так необходимую ему сень поддержки на глобальном юге…

У Си… совершенно другая повестка дня… Для начала, он хочет продвинуть все менее сбалансированное устройство взаимоотношений между Китаем и Россией. Путин сделал немало для того, чтобы гарантировать (положение.— «Ъ») России как младшего партнера Китая, который стремится получить нефть, газ, лес и полезные ископаемые Москвы… Он также будет проталкивать китайский мирный план из 12 пунктов… как основу для переговоров (с Украиной.— «Ъ») и, возможно, даже предоставит гарантии того, что он не станет поддерживать возвращение к границам до 2014 года…

Си может предоставить какую-то символическую дипломатическую поддержку и даже некоторую незначительную военную помощь, но он слишком умен для того, чтобы втягиваться в очевидно провальное предприятие.

Президент Си… будет представлять себя в Москве человеком мира… Но за разговорами о мире суть саммита Си и Путина двинет (ситуацию.— «Ъ») в противоположном направлении — поскольку она предполагает усиление китайской поддержки для России… Картинки, на которых Си и Путин вместе (позируют.— «Ъ») в Москве, пошлют один очень ясный сигнал. Россия и Китай остаются близкими партнерами — объединенными совместной враждебностью к Америке и ее союзникам.

Китай, несомненно, разделяет с Россией неприятие мира, построенного вокруг демократических ценностей и управляемого Соединенными Штатами… Но КНР никогда не была готова пойти на риск… ради Москвы. Да, экспорт из России в Китай увеличился на 46% в 2022 году, но во многом благодаря энергоресурсам, закупаемым по низкой цене, которыми также пользуются Индия и Япония. Да, проводятся совместные военные учения…

Все это важно для того, чтобы продемонстрировать миру реальность и прочность китайско-российского «безграничного» партнерства. Но за этой ширмой скрывается расчетливость Китая. При принятии каждой резолюции ООН (по Украине.— «Ъ») Пекин воздерживался. Китай, возможно, подумывал о продаже оружия России, как утверждает американская разведка, но Пекин, несомненно, не готов подорвать свою экономику, которая находится в плачевном состоянии, чтобы помочь Москве. Если не считать того, что в условиях уже действующих торговых и технологических санкций США Китаю особо нечего терять.

Китай опасается оказаться втянутым в конфликт, где его ставки очень низки. За последние 20 лет Россия трижды вмешивалась в дела других стран: Грузии, Сирии и Украины. Китай проявляет мало интереса к этим государствам и не хотел бы вмешиваться туда.

Аналогичным образом Москва опасается, что она попадет в ловушку постоянно расширяющихся территориальных амбиций Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Более того, Россия имеет независимые связи с такими странами, как Индия и Вьетнам. А эти страны могут отказаться от России или ослабить свои связи, если Россия и Китай подпишут официальный союзнический договор. Поэтому представляется крайне маловероятным, что Россия и Китай пойдут навстречу союзу.

Поддержка Пекином России в ее войне против Украины была ограниченной. Это, однако, не должно наводить на мысль, что их военно-техническое сотрудничество не станет более интенсивным в ближайшие годы… Запад начал признавать силу этого партнерства, но ему не хватает долгосрочного видения и стратегии, чтобы с ним справиться…

С формальным союзом или без него Пекин и Москва все больше становятся неуправляемыми для США. Игнорировать их глобальное влияние и разрушительный потенциал чревато для Запада. К счастью, тесные связи Нью-Дели с Москвой удержат это партнерство от того, чтобы оно работало против интересов Индии.

Главы двух государств придерживаются схожего взгляда на отношения своих стран, что отражает понимание и взаимное доверие, накопленные двумя лидерами за около 40 официальных и неофициальных встреч. Личная дружба между ними и их консенсус относительно будущего китайско-российских отношений обеспечивают гарантию высокого уровня для стабильного и здорового развития двусторонних связей.

Что касается России, которая в настоящее время находится под полной осадой со стороны западного лагеря, то визит Си, несомненно, посылает четкий политический сигнал ей и остальному миру: Китай не изменит свою независимую внешнюю политику из-за позиции западных стран и не откажется от своих давних партнеров по взаимной поддержке и сотрудничеству…

В то время как конфронтация между Россией и Западом продолжает обостряться в Европе, Россия стремится к прорыву в Азии. С момента начала российско-украинского конфликта Россия была исключена из возглавляемых Западом промышленных и технологических цепочек. Она стала ближе, чем когда-либо, к Китаю, Индии, Ирану и странам—членам АСЕАН.

Китайско-российские отношения — это новая сила, противостоящая идеологическому размежеванию западного лагеря и менталитету Холодной войны… Китай и Россия предлагают пример нового типа отношений между великими державами; отношений, которые не основаны на идеологическом разграничении и не направлены на третьи стороны, а направлены на обеспечение благосостояния людей. Это, пожалуй, самый ценный и дефицитный интеллектуальный актив в современном мире.

Визит главы китайского государства и партии в Москву очень символичен, но в нем нет чего-то нового. Россия и Китай были партнерами многие годы (до событий на Украине.— «Ъ»), и уже раньше их сотрудничество было направлено против Запада.

Представление о том, что Си Цзиньпин может или хочет остановить Путина на Украине, всегда было скорее надеждой, чем реальностью… Определяющим является то, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла… Это дало бы Западу… больше пространства во все более глобальном соперничестве с Китаем. Также для Си было бы плохим вариантом, если бы путинская система потерпела крах, потому что это стало бы чувствительным ударом по авторитарной модели правления, которая ему также свойственна.

Наконец, КНР выигрывает от новых геополитических обстоятельств в экономическом отношении, так как не только получает российскую нефть по выгодной цене, но и может увеличить экспорт в соседнюю страну, в то время когда торговые отношения с Западом становятся более сложными. Короче говоря, у Си есть много причин поддерживать дружбу с Путиным, но мало причин выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Западу придется в обозримом будущем сосуществовать с этой осью.

Подготовили: Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов