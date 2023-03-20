СКР возбудил дело против прокурора и судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика). Ранее они выписали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карим Ахмад Хан Фото: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Томоко Аканэ Фото: Международный уголовный суд Сальватор Айтала Фото: Международный уголовный суд Серхио Херардо Угальде Годинес Фото: Международный уголовный суд Следующая фотография 1 / 4 Карим Ахмад Хан Фото: Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Томоко Аканэ Фото: Международный уголовный суд Сальватор Айтала Фото: Международный уголовный суд Серхио Херардо Угальде Годинес Фото: Международный уголовный суд

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973 главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств»,— говорится в сообщении СКР.

Против прокурора МУСа Карима Ахмад Хана возбуждено дела по ч. 2 ст. 299 и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Против судей МУСа Следственным комитетом возбуждены дела по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Россия не признает юрисдикцию МУСа, поскольку не участвует в Римском статуте, на основе которого был учрежден суд.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЕС принял это решение к сведению. МИД Китая осудил решение МУСа и призвал его уважать иммунитет глав государств. Дмитрий Песков сообщил, что Кремль спокойно отнесся к этому решению.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Михаил Беляев