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Коммерсантъ FM
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ЕС принял к сведению решение МУС выдать ордер на арест Путина

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает расследование, которое прокурор Международного уголовного суда (МУС) ведет на Украине. По его словам, ЕС «принял к сведению» решение МУС о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Фото: Johanna Geron, Reuters

Фото: Johanna Geron, Reuters

Господин Боррель отметил, что ЕС «приветствует и поощряет» усилия, направленные на то, чтобы «привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях». «ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами»,— добавил он.

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МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Суд заявил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина.

Лаура Кеффер

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