Что происходит после ввода войск России на Украину. День 390-й

Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone, выяснил «Ъ». Посольство Польши во Франции заявило, что СМИ неверно интерпретировали слова посла Яна Эмерика Росцишевского о возможном вступлении в конфликт с РФ, «если Украине не удастся защитить свою независимость». Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал одним из способов восстановить экономические отношения Германии с Россией запуск «Северного потока». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:55. Нефть Brent дешевле $71 за баррель впервые с 20 декабря 2021.

9:41. Армия Украина теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил в интервью The Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

9:40. Ордер МУС в отношении Путина может спровоцировать ядерную войну — премьер Камбоджи.

9:21. Великобритания продлила режим нулевых ставок таможенных пошлин для Украины до марта 2024 года, чтобы поддержать ее экономику и предпринимателей. Об этом в понедельник сообщила министр внешней торговли, президент Совета по торговле, министр по делам женщин и равноправия Кеми Бэйднок.

9:05. «Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит на понедельник в объеме 41,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. В пятницу номинация была 42,4 млн куб. м, на выходных она снижалась до примерно 40 млн куб. м. Мощности заявлены только по газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята.

9:04. Сотрудникам внутриполитического блока АП необходимо к началу апреля избавиться от iPhone: такое указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье. По словам источников «Ъ», требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: по их мнению, эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

8:58. РФ в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай — по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде, сообщает таможня КНР.

8:47. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нулевой эффективность Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Господин Медведев заявил, что «все ходят под богом и ракетами». Он также считает, что «можно себе представить» точечный удар гиперзвуковой ракетой «Оникс» «с российского корабля по гаагскому зданию суда».

8:46. Банк России поддержал идею ограничить торговлю бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран, пишут «Ведомости».