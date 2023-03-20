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Коммерсантъ FM
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МИД Китая призвал выдавший ордер на арест Путина МУС уважать иммунитет глав государств

МИД Китая призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге придерживаться объективной позиции и уважать международное законодательство на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина.

Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Ван Вэньбинь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«МУС должен занимать объективную и беспристрастную позицию, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным правом»,— отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (цитата по News.ifeng). Китайский дипломат также призвал судебную инстанцию к «добросовестному толкованию международного права» и «отказу от двойных стандартов».

Китай, также как США и Россия, не ратифицировал так называемый Римский статут МУС, поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда и не исполняет выписанные им ордеры на арест.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Кремль назвал решение суда ничтожным с точки зрения права и напомнил о том, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Александр Кислов

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