Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУСа выдать ордер на арест Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина не повлияло на его работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Относимся к этому (решению МУСа.— "Ъ") спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на вопрос о том, как господин Путин отнесся к решению МУСа.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЕС принял это решение к сведению. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нулевой эффективность МУСа, а также заявил, что «можно себе представить» точечный удар гиперзвуковой ракетой «Оникс» «с российского корабля по гаагскому зданию суда».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер