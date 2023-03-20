Даниил Медведев остановился в Калифорнии

Решающий матч BNP Paribas Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $8,8 млн —завершился убедительной победой в двух партиях Карлоса Алькараса над Даниилом Медведевым. Таким образом, длившаяся более месяца беспроигрышная серия россиянина из 19 матчей прервалась. 19-летний испанец, в свою очередь, смог вернуться на первое место в мировой классификации, опередив серба Новака Джоковича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале турнира в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас (слева) прервал 19-матчевую победную серию Даниила Медведева и вернулся на первое место в рейтинге ATP

Фото: Julian Finney / Getty Images В финале турнира в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас (слева) прервал 19-матчевую победную серию Даниила Медведева и вернулся на первое место в рейтинге ATP

Фото: Julian Finney / Getty Images

Перед встречей Карлоса Алькараса с Даниилом Медведевым на центральном корте стадиона Indian Wells Tennis Garden, в решающем матче женского турнира Елена Рыбакина из Казахстана в равной и невероятно нервной борьбе взяла у белоруски Арины Соболенко реванш за поражение в титульной битве Открытого чемпионата Австралии.

В мужском финале шансы соперников тоже котировались примерно одинаково, однако он получился на удивление быстрым, завершился со счетом 6:3, 6:2 и длился всего 70 минут — меньше, чем первый сет женского финала.

После того, как в сентябре прошлого года Алькарас выиграл US Open и возглавил мировой рейтинг, стало ясно, что помешать затяжной гегемонии этого невероятно талантливого испанца, обладающего великолепными физическими данными, могут три фактора — наличие столь же сильного и стабильного конкурента, психологическое давление, с которым неизбежно сталкивается любой молодой теннисист, либо возможные травмы. Собственно, так оно и вышло. Сначала дала сбой нервная система Алькараса, проигравшего на фоне усталости пару обидных матчей, а затем из-за разрыва внутренней косой мышцы левой стороны живота на парижском «мастерсе» ему пришлось пропустить не только концовку прошлого сезона, но и начало нынешнего. Что касается конкурента, то он быстро нашелся в лице Новака Джоковича, вернувшегося на первое место в рейтинге в конце января благодаря триумфу на Australian Open. Кому-то даже могло показаться, что Карлос Алькарас — это временный лидер, выскочка, который не выдержал первого же серьезного испытания славой.

Но это, конечно, было не так. Просто испанский теннисист никуда не спешил. Взяв отпуск, продолжавшийся с начала ноября по середину февраля, он основательно подлечился, после чего быстренько вернул себе былые кондиции, выиграв в Буэнос-Айресе один грунтовый турнир и дойдя до финала на другом, в Рио-де-Жанейро. Следующее состязание, в котором планировалось участие Алькараса, в мексиканском Акапулько, он пропустил, сославшись на легкое растяжение подколенного сухожилия. Но скорее всего личный тренер испанца, бывшая первая ракетка мира и большой умница Хуан-Карлос Ферреро, просто понимал, что его подопечному требуется небольшая передышка, ведь дальше в календаре стояли куда более важные состязания в Индиан-Уэллсе и Майами.

В итоге решение по поводу недельной паузы оказалось абсолютно верным.

Пожалуй, в Индиан-Уэллсе Алькарас предстал еще более совершенным чемпионом, чем он выглядел полгода назад в Нью-Йорке.

Его стиль игры, сочетающий в себе мягкость и агрессивность, виртуозные укороченные удары и эффектные выходы к сетке, идеально лег на сравнительно медленное покрытие, уложенное в калифорнийской пустыне. В шести матчах он не отдал ни одной партии, лишь дважды позволив своим соперникам довести дело до тай-брейков. А в финале не дал Медведеву ни одного шанса.

Воскресный провал россиянина, выдавшего перед этим блестящую серию из трех титулов и 19 матчей, выигранных в Роттердаме, Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе, был безоговорочным. Медведев не только не заработал ни единого брейк-пойнта, но и потерпел полный крах на своей подаче, то и дело пропуская острые контратаки Алькараса. В какой степени тому способствовал сильный ветер, который раскачивал микрофон во время чемпионской речи испанца, ясно не до конца. Зато очевидно, что классической тактике Медведева, который, как обычно, уходил далеко за заднюю линию, соперник с успехом противопоставил игру по всему корту, отвечая то мощными подкрутками, то хитрыми подрезками под всеми возможными углами.

Кому-то это фиаско напомнит прошлогодние финалы на травяных турнирах в Хертогенбосе и Галле, которые также были проиграны Медведевым чуть более чем за час. Однако смысловые параллели между ними и нынешней неудачей проводить трудно, поскольку тогда россиянин лишь находился в поисках своей лучшей игры после операции по поводу грыжи. Сейчас же ситуация совсем иная. Набрав хорошую скорость, Медведев был остановлен молодым теннисным королем, феноменальным мастером, который готовится диктовать свои условия соперникам на протяжении долгих лет. И очень важно, чтобы уверенность, позволившая россиянину продемонстрировать в последние недели роскошную игру, не испарилась в одночасье. Тому может способствовать стартующий в среду турнир в Майами, где Медведев в прошлом году дошел до четвертьфинала.

Евгений Федяков

Турниры ATP и WTA в Индиан-Уэллсе (США) Турнир ATP категории Masters 1000. Призовой фонд — $8,8 млн Финал. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Даниил Медведев (Россия, 5) 6:3, 6:2. Турнир WTA категории 1000. Призовой фонд — $8,8 млн Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 10)—Арина Соболенко (Белоруссия, 2) 7:6 (13:11), 6:4.