Прыжок в роттердамки

Даниил Медведев завоевал первый титул в нынешнем сезоне. Экс-первый номер рейтинга первенствовал на проходившем в Роттердаме турнире ABN AMRO Open категории 500 с призовым фондом €2,2 млн. В финале российский теннисист в трех сетах обыграл 14-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После победы в Роттердаме на счету Даниила Медведева уже 16 титулов, завоеванных на турнирах ATP

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images После победы в Роттердаме на счету Даниила Медведева уже 16 титулов, завоеванных на турнирах ATP

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Само по себе попадание Даниила Медведева в финал роттердамского турнира можно считать вполне заметным событием. Ведь оно позволило ему обеспечить себе возвращение уже с понедельника в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Впрочем, для игрока, который еще в прошлом году поднимался и на первую строчку рейтинга, возвращение в десятку вряд ли вызвало у него трепет. Так что опасаться, что Медведев перед решающим матчем перегорит эмоционально, не приходилось.

Куда больше волновало то, как он будет чувствовать себя физически. Полуфинальный матч против Григора Димитрова Медведеву, по его же словам, дался трудно, даже сложнее, чем четвертьфинальная победа над прошлогодним чемпионом Роттердама Феликсом Оже-Альяссимом (кстати, это была первая в году победа Медведева над игроком из топ-10 рейтинга). По счету — 6:1, 6:2 — нельзя сказать, что в противостоянии с болгарином у Медведева были проблемы. Но после игры он отметил, что чувствует себя так, словно только что провел пятисетовый поединок. Не самый, кажется, благоприятный фон перед противостоянием с крайне настырным 14-м номером рейтинга Янником Синнером, в отличном стиле пробившимся в финал. Итальянец, как и Медведев, по пути к решающему матчу турнира отдал соперникам только один сет, а одной из его жертв стал первый номер посева Стефанос Циципас. Плюс в Нидерланды Синнер прибыл со свежайшей победой в чемодане — неделю назад он первенствовал на турнире в Монпелье.

Хотя, если судить сугубо формально, то именно Синнер выступал в роли очевидного аутсайдера. Дело в том, что счет личных встреч с Медведевым у него был 0:4.

Но в реальности, учитывая текущее соотношение сил, стоило ожидать как минимум очень плотного противостояния, каковое в итоге и случилось. И первым в роли догоняющего оказался именно российский теннисист. Это выглядело несколько нелогичным. Медведев точно не был хуже. Больше того, именно у Синнера, а не у Медведева постоянно провисали геймы на подаче. Тем не менее именно итальянец первым сделал брейк (в четвертом гейме) и вскоре повел 4:1.

Изменения в игре начались (конечно, это просто совпадение) после того, как Медведев перед очередной сменой сторон поменял кроссовки. Вроде бы на такие же, что и прежние, но эффект получился занимательный. Сродни тому, какой бывает после того, как гонщик «Формулы-1» заезжает на пит-стоп, получает свежую резину и в новой «обуви» принимается крушить противников на их протертых до дыр колесах. Медведев, правда, крушил не только Синнера, но и не сделавшую никому ничего плохого интерактивную рекламную конструкцию, обрамляющую корт. После подачи россиянина мяч с такой силой влетел в нее, что выбил одну из частей. Досадный на самом деле момент. Пока поломку устраняли, у Медведева запас ярости поиссяк, и Синнер смог собраться. Так что первый сет в итоге все же остался за итальянцем.

Но начало было положено, и вскоре все пошло строго по сценарию россиянина. Уже в третьем гейме второго сета ему удался брейк. В пятом — еще один.

Добивал психику противника Медведев уже на приеме, когда отыгрался со счета 0:40, причем сделал это словно на заказ пятью подряд выигранными мячами!

После такого отдать партию Медведев уже не мог. Как, наверное, не мог отдать и чемпионский кубок, который просто шел ему в руки. Может, это было и не очевидно в конце второго сета или самом начале третьего. Но в третьем гейме финальной партии стало понятно, что Синнер изможден — и физически, и ментально. Он выдал три глупые ошибки подряд и подарил сопернику тройной брейк-пойнт. Медведев шансом воспользовался и в итоге уверенно довел матч до победы — 5:7, 6:2, 6:2.

Для Даниила Медведева это первая победа в сезоне (предыдущий титул он добыл в октябре прошлого года на турнире в Вене, также относящемся к категории 500) и 16-я в карьере. Лидером среди россиян по числу титулов является Евгений Кафельников (26), на втором месте — Николай Давыденко (21), на третьем — Медведев.

Александр Петров