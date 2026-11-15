FT: связанные с дата-центрами компании потеряли $4,2 трлн из-за ИИ-бума
Ведущие компании в сфере производства, коммунальных услуг и горнодобывающей промышленности с июня потеряли $4,2 трлн рыночной стоимости. Как отмечает Financial Times, больше всего пострадали компании, которые связаны со строительством дата-центров. По мнению FT, это свидетельствует о том, что «уверенность инвесторов в ИИ-буме пошатнулась».
По подсчетам FactSet, рыночная капитализация строительной компании Caterpillar, которая является ведущим поставщиком газовых генераторов для дата-центров, упала на 44%, или на $214 млрд. Акции поставщика ядерных реакторов для производства электроэнергии Oklo упали на 49%. В январе Oklo заключила крупный контракт по дата-центрам с корпорацией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Компания Comfort Systems, производящая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также производитель оптоволокна Corning за тот же период потеряли около половины своей стоимости.
По мнению опрошенных FT экспертов, инвесторы задаются вопросом, могут ли растущие затраты на ИИ, финансируемые за счет заемных средств, и усиливающееся противодействие новым дата-центрам привести к обвалу рынка. «В эти сделки бездумно вкладывалось огромное количество институциональных инвесторов. Вероятно, это привело к чрезмерно завышенной оценке некоторых из этих компаний»,— цитирует издание старшего экономиста Deutsche Bank по рынкам США Бретта Райана.