FT: связанные с дата-центрами компании потеряли $4,2 трлн из-за ИИ-бума

По подсчетам FactSet, рыночная капитализация строительной компании Caterpillar, которая является ведущим поставщиком газовых генераторов для дата-центров, упала на 44%, или на $214 млрд. Акции поставщика ядерных реакторов для производства электроэнергии Oklo упали на 49%. В январе Oklo заключила крупный контракт по дата-центрам с корпорацией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Компания Comfort Systems, производящая системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также производитель оптоволокна Corning за тот же период потеряли около половины своей стоимости.