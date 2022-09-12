Карлос Первый

Финал Открытого чемпионата США, завершившегося в Нью-Йорке, ознаменовался историческим триумфом Карлоса Алькараса. Обыграв в решающем матче в четырех партиях норвежца Каспера Рууда, испанский тинейджер завоевал свой первый титул на турнирах Большого шлема и стал самым юным лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) за всю его почти полувековую историю, сменив на верхней строчке россиянина Даниила Медведева. Для того чтобы выиграть семь матчей, 19-летнему Алькарасу понадобилось 23 часа 40 минут — больше, чем какому-либо другому чемпиону мейджоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв US Open, 19-летний Карлос Алькарас (на фото) стал самым молодым чемпионом этого турнира с 1990 года, когда в Нью-Йорке отличился американец Пит Сампрас

Фото: Diego Souto / Quality Sport Images / Getty Images Выиграв US Open, 19-летний Карлос Алькарас (на фото) стал самым молодым чемпионом этого турнира с 1990 года, когда в Нью-Йорке отличился американец Пит Сампрас

Фото: Diego Souto / Quality Sport Images / Getty Images

Элитарный перечень 28 теннисистов, которые в разное время становились первыми ракетками мира, состоит из выдающихся мастеров всех возможных игровых стилей и личностей разного масштаба. Там соседствуют многолетние лидеры и герои эпизода, асы подачи и специалисты задней линии, ярчайшие харизматики и неисправимые зануды, спортивные джентльмены и плохие парни. Есть среди них и «молодые да ранние» — например, австралиец Ллейтон Хьюитт и россиянин Марат Сафин, которые на рубеже прошлого и нынешнего столетия восходили на вершину рейтинга 20-летними. Однако даже им не удалось то, что удалось сейчас сверхъестественному испанцу Карлосу Алькарасу — оказаться впереди планеты всей уже в 19 лет и четыре месяца, то есть почти что в юниорском возрасте, в котором, например, Новак Джокович и Роджер Федерер еще находились за пределами второго десятка, а пределом мечтаний Даниила Медведева был прорыв в третью сотню.

Вспоминая Федерера, нельзя обойти вниманием одно обстоятельство: в сегодняшнем контексте оно выглядит в высшей степени символическим. Алькарас родился в 2003 году, когда швейцарец, самый старший из титанов, доминировавших в теннисе почти два десятилетия, открыл на Wimbledon список своих побед на турнирах Большого шлема. Кстати, Рафаэль Надаль провел в том же сезоне свой первый матч на турнирах АТР, а Джокович вообще дебютировал на профессиональном уровне. Вот такая получается закольцованная история.

Другой примечательный факт из прошлого дает повод провести выразительные параллели между биографиями нового теннисного короля и человека, который сыграл в его жизни огромную роль.

Дело в том, что испанец Хуан Карлос Ферреро, тренирующий Алькараса более трех лет, возглавил мировой рейтинг тоже в 2003 году, на следующий день после окончания US Open, на котором дошел до финала. Причем за 18 последующих лет лидер классификации АТР именно по итогам американского мейджора не менялся ни разу. Просто удивительное совпадение!

Первую половину этого дождливого нью-йоркского воскресенья Алькарас провел по особому секретному распорядку. Хотя начало финала против Каспера Рууда было запланировано лишь на 16:00, он уехал из гостиницы рано утром и уже в 9:45 завтракал на стадионе. Тому, как утверждает комментатор Eurosport, бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха, нашлись серьезные причины. Ферреро считал, что его подопечному ни к чему даже минимальные лишние контакты с окружающим миром, которых невозможно было бы избежать за завтраком в ресторане, собравшись всей командой. Кроме того, Алькарасу требовалось провести не легкую, как бывает обычно в дни матчей, а достаточно серьезную разминку. Ведь в субботу, вернувшись в гостиницу глубоко за полночь после завершения пятничного полуфинала против Фрэнсиса Тиафо, своего третьего подряд пятисетовика, он не тренировался ни минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежец Каспер Рууд

Фото: Reuters Норвежец Каспер Рууд

Фото: Reuters

О том, какие чудесные рецепты помогли будущему чемпиону выдержать изматывающий турнирный марафон, по ходу которого в семи матчах он провел на кортах Национального теннисного центра 23 часа 40 минут (что, кстати, является рекордом чемпионатов Большого шлема), доподлинно ничего не известно. Судя по осунувшемуся лицу Алькараса, подобные чудовищные нагрузки не проходят бесследно даже в 19 лет, когда восстановление обычно проходит быстрее, чем у ветеранов. Однако на качестве его тенниса в финале они практически не сказались. Пожалуй, первые признаки усталости Алькараса появились лишь в начале важнейшего третьего сета, когда Рууду удалось отыграть подачу и уравнять ситуацию как в партии, так и в матче. Но и они испарились после того, как испанец сначала спас два сетбола в 12-м гейме, продолжавшемся 11 минут, а затем растерзал своего соперника на тай-брейке, отдав ему лишь одно, самое первое, очко.

Рууд временами был очень хорош. Его плотная, агрессивная игра на задней линии, подкрепленная удачными выходами к сетке, как и все две недели, выглядела отлаженной и фундаментальной.

Однако на фоне Алькараса, этого феноменального творца, способного каждые пять минут выдавать настоящие шедевры обращения с теннисным мячом, даже такой достойный и умелый мастер смотрелся пресновато.

В теннисе юного мачо, которого, конечно, никак не назовешь приверженцем классического испанского оборонительного стиля, прекрасны все составляющие — и надежная, в меру мощная подача, и разнообразные подкрутки, чередующиеся с совершенно плоскими ударами, после которых мяч летит с бешеной скоростью практически без вращения, и великолепная техника игры у сетки, помноженная на развитую реакцию, и поставленные на поток идеальные укороченные удары: в силу ювелирного исполнения их легче предсказать, чем отразить. Замешано же все это на спортивной наглости (она у Алькараса явно в крови) и поразительном для таких ранних лет хладнокровии, выработанном не без участия умницы Ферреро. А также на выносливости и невероятной быстроте, позволяющих по нескольку часов подряд перекрывать все 98 квадратных метров своей половины корта.

Для 19 лет такой огромный набор козырей просто уникален. Более того, пока не совсем ясно, способен ли еще Алькарас к самосовершенствованию и не окажется ли его нынешний универсализм главным фактором, мешающим дальнейшему прогрессу. А останавливаться в развитии испанцу ни в коем случае нельзя — если, конечно, после триумфальной победы над Руудом, одержанной со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 ровно за 200 минут, он в соответствии с многочисленными прогнозами собирается оставаться на вершине долго. Пусть даже на данный момент отрыв Алькараса от преследователей в рейтинге достаточно большой, и у него есть все возможности для того, чтобы стать теперь уже первым в мире по итогам года — опять-таки самым молодым в истории.

Евгений Федяков