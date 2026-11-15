Азия добирает последних туристов

Но не все, конечно, отели распроданы, только наиболее востребованные. То есть все равно можно найти себе место, например на острова улететь, на пляжные территории. Поездки реализует не один туроператор. Вьетнамские авиаперевозчики работают, что тоже дает серьезный эффект. То есть на самом деле это направление очень неплохо обеспечено».