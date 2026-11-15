Азия добирает последних туристов
Можно ли еще успеть купить тур во Вьетнам на Новый год
Российские туристы активно скупают новогодние туры во Вьетнам. В некоторых отелях номеров почти не осталось, сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как и вариантов для тех, кто предпочитает размещение в виллах. Впрочем, по данным участников рынка, на популярных курортах Нячанг и Камрань места еще есть.
Время запланировать поездку во Вьетнам в новогодние праздники еще достаточно, но спрос действительно заметно вырос, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:
«В 2026 году прямые рейсы во Вьетнам запущены примерно из 19 регионов России. Наши крупные туроператоры сформировали туда программы, поэтому объем поездок, конечно, и за счет Москвы и Санкт-Петербурга, многократно вырос.
К Новому году мы наблюдаем повышенный спрос.
Но не все, конечно, отели распроданы, только наиболее востребованные. То есть все равно можно найти себе место, например на острова улететь, на пляжные территории. Поездки реализует не один туроператор. Вьетнамские авиаперевозчики работают, что тоже дает серьезный эффект. То есть на самом деле это направление очень неплохо обеспечено».
Россияне, которые планируют отметить Новый год во Вьетнаме, проявляют наибольший интерес к курортам Фукуок и Нячанг, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Что же касается цен, то бюджетных вариантов, по его словам, осталось мало:
«В среднем можно найти путевку на новогодние даты за 350-380 тыс. руб. на двоих на 10 дней с вылетом из Москвы. Но Вьетнам весь разный: где-то курорты дороже, где-то дешевле. Также играет свою роль сезонность. Например, в Дананг лучше ехать летом, а не зимой. В Нячанг лучше не ехать осенью — там дожди, а вот зимний период там хороший.
Фукуок — круглогодичный вариант, но там почти никогда нет мест.
И на этот Новый год россияне туда в основном стремятся. Где-то в середине октября начали заканчиваться номера в популярных отелях Фукуока. И спрос перешел на Нячанг».
По данным сервиса Onlinetours, в 2026-м Вьетнам вошел в пятерку самых быстрорастущих направлений зарубежных поездок россиян. С января по сентябрь спрос увеличился в 4,5 раза. При этом за 2026 год средний чек бронирования поездки во Вьетнам вырос лишь на 2,5% и сейчас превышает 230 тыс. руб.