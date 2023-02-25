Февральское ускорение Даниила Медведева

Победителем Qatar ExxonMobil Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 c призовым фондом $1,4 млн, стал Даниил Медведев. Обыграв в финале в двух партиях экс-первую ракетку мира 35-летнего британца Энди Маррея, россиянин завоевал свой 2-й за последние две недели и 17-й в общей сложности титул. Благодаря этому в понедельник он поднимется в рейтинге с восьмого места на седьмое.

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Фото: Ibraheem Al Omari, Reuters Даниил Медведев

Фото: Ibraheem Al Omari, Reuters

Этот финал, разыгранный двумя ярчайшими представителями разных поколений мировой элиты, каждый из которых побеждал на чемпионатах Большого шлема и возглавлял мировой рейтинг, стал не единственным украшением Qatar ExxonMobil Open. Дело в том, что Энди Маррей всю неделю творил чудеса: он отыграл три матчбола в матче первого круга против итальянца Лоренцо Сонего и еще пять — в полуфинале против чеха Иржи Легечки. В свою очередь, Даниил Медведев добавил катарскому турниру ярких красок своим полуфиналом против девятой ракетки мира канадца Феликса Оже-Альяссима, который на тай-брейке второй партии имел три сетбола, но в концовке был не очень точен и не сумел затянуть слишком настырного оппонента в третий сет. В итоге Медведев, выигравший в прошлое воскресенье титул в Роттердаме, достиг финальной стадии турнира АТР вторую неделю подряд, чего с ним не случалось с августа 2019 года.

В субботу россиянин считался безоговорочным фаворитом.

И дело тут было не столько в счете его личных встреч с британцем (2:0), сколько в физических нагрузках, которые пришлось вынести Маррею — кстати, двукратному (2008, 2009) чемпиону турнира в Дохе. В четырех своих матчах он провел на корте более десяти часов — примерно в два раза больше, чем Медведев, посеянный под третьим номером и вступивший в борьбу со второго круга. Более того, самый длинный матч с участием Медведева, продолжавшийся 1 час 59 минут, на текущей неделе завершился быстрее, чем самый короткий матч с участием Маррея (2 часа 4 минуты). Конечно, характером и волей 35-летнего ветерана, который четыре года назад перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, можно только восхищаться, но выиграть он мог лишь в том случае, если бы Медведев сам предоставил ему такой шанс. А этого не произошло. Большая часть ключевых марафонских перестрелок на задней линии, которыми изобиловал финал, осталась за Медведевым. Маррею оставалось лишь менять тактику и играть в стиле подача—выход к сетке, но такая игра тоже требует свежести в ногах. К тому же россиянину несколько раз удавались очень красивые обводящие удары — такие, например, как свеча, которой он выиграл последнее очко.

В итоге — 6:4, 6:4 за 1 час 46 минут. В каждой из партий Маррей по одному разу брал чужую подачу, но Медведеву в общей сложности это удалось четырежды. Решающим стал девятый гейм второй партии, по ходу которого британец вел — 40:0, допустив затем несколько оплошностей. Впрочем, по большинству статистических показателей соперники оказались примерно равны. Маррей чаще и удачнее выходил к сетке, однако активно выигранных очков при равном количестве невынужденных ошибок у Медведева оказалось ощутимо больше — 20 против 15.

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Фото: Ibraheem Al Omari, Reuters Энди Маррей

Фото: Ibraheem Al Omari, Reuters

Таким образом, россиянин, который в прежние годы, как правило, выступал в феврале не очень удачно, впервые в своей карьере завоевал два титула за две недели. Тем самым Медведев в значительной степени компенсировал свою неудачу на Australian Open, где он, уступив в третьем круге, явно недобрал рейтинговых очков.

Все это, естественно, отражается на положении в мировой классификации. 13 февраля Медведев стоял там 11-м, 20 февраля — 8-м, а в понедельник он переместится на 7-е место, опередив испанца Рафаэля Надаля. Более того, еще через неделю возможно возвращение Медведева в первую пятерку. Правда, чтобы претендовать на это, ему требуется дойти до финала на турнире категории 500 в Дубае, где в первом круге он встретится с одним из лучших игроков квалификации, а в полуфинале теоретически выходит на самого Новака Джоковича.

Евгений Федяков