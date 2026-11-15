Шесть лет — и никаких моторов

Поводом для его уголовного преследования стали акты о передаче техники 2023 года из «Мотора» другому предприятию «Роскосмоса» — Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева. Туда же переводился и персонал КБ. В декабре 2024 года, по данным “Ъ”, оперативники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ составили справку, согласно которой ряд станков общей стоимостью несколько миллионов рублей до ГКНПЦ не доехал. Материалы были переданы в УВД Западного округа Москвы, где 16 июля прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно расследовалось в отношении «неустановленных лиц», но в конце августа 2025 года ряд бывших руководителей КБ задержали. Всех их допросили в качестве свидетелей, но потом отпустили. Оставили лишь Станислава Алымова, предъявив обвинение по только что возбужденному уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Причем тяжкие последствия в нем были указаны не как материальные потери в сумму пропавших станков, а как срыв исполнения одной из космических программ, к которой, как уверяет господин Алымов и его защита, как он, так и исчезнувшее оборудование не имели отношения. Местонахождение последнего оперативники и следствие так и не определили.