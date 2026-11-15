Явка на выборах в Гагаузии превысила необходимый для их признания порог
В автономном территориальном образовании Гагаузия в составе Молдавии явка на выборах главы региона и депутатов Народного собрания превысила 25%. Таким образом, голосование преодолело установленный минимальный порог, необходимый для признания выборов состоявшимися. На 15:10 мск явка составила 26,41%, проголосовало более 34 тыс. человек.
Избирательная кампания проходит на 67 участках, расположенных в 35 одномандатных округах. В списки включены 129 179 избирателей. Голосование должно завершиться в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Жители автономии одновременно определяют нового башкана — главу региона — и состав законодательного органа.
На должность башкана претендуют восемь кандидатов. Среди них — бывший генпрокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, которого относят к оппонентам действующего президента Майи Санду, а также бывшие депутаты и главы местных администраций. Одновременно разыгрываются 35 мандатов Народного собрания: за них конкурируют 132 кандидата.