Явка на выборах в Гагаузии превысила необходимый для их признания порог

На должность башкана претендуют восемь кандидатов. Среди них — бывший генпрокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, которого относят к оппонентам действующего президента Майи Санду, а также бывшие депутаты и главы местных администраций. Одновременно разыгрываются 35 мандатов Народного собрания: за них конкурируют 132 кандидата.