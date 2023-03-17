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Коммерсантъ FM
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Минобороны рассказало о первых отпусках мобилизованных

Призванные по частичной мобилизации военные отправились в свои первые отпуска, сообщили в пресс-службе Минобороны. В отпуска также продолжают уходить кадровые военные, участвующие в боевых действиях на Украине.

В Минобороны рассказали о военнослужащих Адаме Джегутанове и Бислане Хачукове из Карачаево-Черкесской Республики, которые проводят отпуск в кругу семьи. Ведомство также опубликовало видео с их встречи со школьниками младших классов на уроке мужества.

В Минобороны напомнили, что участникам военной операции положен двухнедельный отпуск не реже одного раза в полгода. В число отпускных дней не входит время на дорогу из места службы до дома.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 31 октября власти отчитались о ее завершении, однако официальный указ об этом не был подписан. В Кремле говорили, что пришли к выводу о том, что указа не нужен, после консультаций с юристами. Там также говорили, что указ регулирует проведение других мероприятий, необходимых для выполнения задач вооруженных сил, а не только призыва на службу. 14 февраля Артур Гайдук, депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко», опубликовал ответ Минобороны на его запрос, в котором говорилось, что указ обеспечивает соцгарантии мобилизованным и их семьям.

В последние недели россиянам стали приходить повестки в военкоматы. Власти говорили, что граждан вызывают для уточнения данных. В Минобороны заявляли об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации. В Кремле также говорили, что таких обсуждений нет.

Что происходит на 386-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

Военная операция на Украине

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