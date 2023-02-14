Псковский депутат: Минобороны объяснило действие указа о мобилизации социальными гарантиями военнослужащих

Депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ Минобороны на запрос, в котором он попросил ведомство «содействовать подписанию указу о завершении частичной мобилизации». В Минобороны ответили, что в случае прекращения действия указа о мобилизации до окончания специальной военной операции мобилизованные и их семьи могут лишиться социальных гарантий и компенсаций.

Минобороны в ответе подтвердило, что 28 октября 2022 год мероприятия частичной мобилизации были завершены, однако действие указа все еще продолжается. «В случае признания Указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных Правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ»,— говорится в письменном ответе Минобороны, опубликованном в Telegram-канале Артура Гайдука.

Военное ведомство добавило, что в случае завершения указа о частичной мобилизации, статус мобилизованных граждан и их выплаты перестанут соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих службу по контракту.

24 ноября Артур Гайдук также направил запрос в администрацию президента. Он объяснил его большим количеством обращений от граждан, обеспокоенных тем, что мобилизация официально не завершена. Депутат предложил издать указ о ее завершении. В администрации ему ответили, что действие указа продолжается.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О ее завершении сообщалось 31 октября. При этом официального указа о завершении подписано не было. Президент говорил, что проконсультируется с юристами о подписании указа. Как позже сообщал Дмитрий Песков, по итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа не требуется.

23 января Дмитрий Песков добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает проведение других мероприятий, необходимых для выполнения задач вооруженных сил. О каких положениях документа идет речь, в Кремле не уточнили.

Лусине Баласян