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Коммерсантъ FM
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Псковский депутат: Минобороны объяснило действие указа о мобилизации социальными гарантиями военнослужащих

Депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ Минобороны на запрос, в котором он попросил ведомство «содействовать подписанию указу о завершении частичной мобилизации». В Минобороны ответили, что в случае прекращения действия указа о мобилизации до окончания специальной военной операции мобилизованные и их семьи могут лишиться социальных гарантий и компенсаций.

Минобороны в ответе подтвердило, что 28 октября 2022 год мероприятия частичной мобилизации были завершены, однако действие указа все еще продолжается. «В случае признания Указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных Правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ»,— говорится в письменном ответе Минобороны, опубликованном в Telegram-канале Артура Гайдука.

Военное ведомство добавило, что в случае завершения указа о частичной мобилизации, статус мобилизованных граждан и их выплаты перестанут соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих службу по контракту.

24 ноября Артур Гайдук также направил запрос в администрацию президента. Он объяснил его большим количеством обращений от граждан, обеспокоенных тем, что мобилизация официально не завершена. Депутат предложил издать указ о ее завершении. В администрации ему ответили, что действие указа продолжается.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О ее завершении сообщалось 31 октября. При этом официального указа о завершении подписано не было. Президент говорил, что проконсультируется с юристами о подписании указа. Как позже сообщал Дмитрий Песков, по итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа не требуется.

23 января Дмитрий Песков добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает проведение других мероприятий, необходимых для выполнения задач вооруженных сил. О каких положениях документа идет речь, в Кремле не уточнили.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге &lt;br>На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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