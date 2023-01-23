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Коммерсантъ FM
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Песков: мобилизационный призыв завершен, но другие положения указа продолжают действовать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен, но другие положения документа продолжают действовать. О каких именно пунктах указа идет речь, господин Песков не сообщил.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен»,— подчеркнул пресс-секретарь.

При этом Дмитрий Песков отметил, что указ о частичной мобилизации предполагает проведение других мероприятий, необходимых для «выполнения задач вооруженных сил». В этой части указ продолжает работать, сообщил пресс-секретарь. Он отказался конкретизировать, о каких именно положениях документа идет речь, но сообщил, что это касается и закрытого пункта.

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