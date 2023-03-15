Жителям Пензенской и Липецкой областей начали присылать повестки

Правительство Липецкой области в официальном Telegram-канале сообщило, что ряд жителей региона получат повестки из военкомата для уточнения данных. Также рассылать повестки о необходимости явиться в военкоматы начали в Пензенской области.

Повестки, по данным чиновников, пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Власти уточнили, что это необходимо для актуализации оцифрованных баз данных. «Мы наполняем наши базы актуальными данными, вызываем граждан, проживающих в нашей области и состоящих на воинском учете,— говорит военком Липецкой области Валерий Герасименко.— Цель — уточнение персональных данных, состава семьи, здоровья и уровня образования и всех тех факторов, которые произошли после возвращения со службы в Вооруженных силах». Господин Герасименко подчеркнул, что никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится.

Правительство Липецкой области добавляет, что необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки: «А ошибок в документах быть не должно. С чем невозможно не согласиться».

Кроме того, военный комиссариат Пензенской области начал рассылку повесток жителям региона. Информацию «Ъ» подтвердили в секретариате военкомата.

По данным комиссариата, рассылка повесток связана с проведением шестидневных сборов. Документы о необходимости явиться в военкомат направляют солдатам, сержантам и офицерам запаса, уточнили в секретариате. Где будут проходить сборы, в комиссариате говорить не стали.

Информация о том, что жителям Пензенской области стали приносить повестки, сегодня появилась в социальных сетях, в документах якобы не указано, с какой целью необходимо явиться в военкоматы.

Накануне о раздаче повесток сообщили власти Воронежской области. Местные чиновники уточнили, что их получат те, кто служил в армии.

Частичная мобилизация в России была объявлена через семь месяцев после начала специальной военной операции на Украине — 21 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин объявил о ее завершении 31 октября. После этого господин Путин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация о всех военнообязанных россиянах.

Сергей Толмачев, Воронеж; Сергей Петунин, Саратов