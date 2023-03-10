Минобороны РФ заявило об отсутствии планов по проведению мобилизационных мероприятий

Министерство обороны России не проводит дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации, планов их возобновить также нет. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО РФ).

В ходе брифинга, посвященного работе горячей линии в НЦУО РФ, рассказали о возрастающем числе обращений граждан, «обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации». В ведомстве считают, что взволнованность россиян вызвана «публикуемой в оппозиционных Telegram-каналах дезинформацией».

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится. Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О ее завершении сообщалось 31 октября. При этом официального указа о завершении частичной мобилизации подписано не было. Президент говорил, что проконсультируется с юристами о подписании указа. Как позже сообщал Дмитрий Песков, по итогу консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что указа не требуется.

23 января Дмитрий Песков добавил, что указ о частичной мобилизации предполагает проведение других мероприятий, необходимых для выполнения задач вооруженных сил. О каких положениях документа идет речь, в Кремле не уточнили. 14 февраля депутат псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук опубликовал ответ Минобороны РФ на его запрос, в котором говорилось, что действие указа обеспечивает социальные гарантии мобилизованным и их семьям.

Лусине Баласян