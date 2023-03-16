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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 386-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 марта

Начальники генштабов РФ и США Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонные переговоры. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны. Страны G7 намерены оставить потолок цен на уровне $60 за баррель, узнала The Wall Street Journal. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. ZDF: немецкий корабль-разведчик находился в 20 километрах от места взрыва «Северных потоков».

9:36. В Армению за 2022 год приехало около 108—110 тыс. россиян. Об этом сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».

9:35. Украинские потери за время конфликта превысили 100 тыс. человек погибшими, пишет Politico.

9:34. Информация о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, не является достоверной. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

9:31. Наступление Украины на фронте ожидается в конце весны, в мае, пишет американская газета Politico со ссылкой на официальных лиц США.

9:30. Сирия признает новые российские границы, заявил президент Башар Асад. Он считает присоединенные территории исторически российскими.

9:02. Францию обвиняют в том, что она тормозит процесс совместных закупок Евросоюзом снарядов для украинской армии, сообщили источники The Telegraph.

8:57. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США и союзники будут продолжать поставлять оружие Украине и осуществлять обучение украинских военнослужащих.

8:47. В результате срабатывания системы противовоздушной обороны в Белгороде в ночь на 16 марта повреждены фасады административных и жилых зданий города.

8:46. Власти Дании получили сообщения России о том, что еще одно взрывное устройство может находиться на трубе газопровода «Северный поток», сообщили в МИД страны. В ведомстве добавили, что не считают обнаруженную Россией бомбу опасной.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 385-й

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