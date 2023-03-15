Песков: в Кремле новую волну мобилизации не обсуждают

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о выдаче гражданам повесток в военкоматы в регионах. Он заявил, что это обычная практика. В Кремле не обсуждают новую волну мобилизации, добавил господин Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется, что касается обновления базы данных и уточнений, это постоянная работа, по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в Министерство обороны за разъяснением»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне правительство Липецкой области сообщило, что некоторые жители региона получат повестки в военкоматы. Чиновники утверждали, что это необходимо для уточнения данных. Рассылку повесток также подвердили «Ъ» в секретариате военкомата Пензенской области. Там пояснили, что их направят солдатам, сержантам и офицерам в резерве для прохождения шестидневных сборов. СМИ и Telegram-каналы сообщали о рассылке повесток в других регионах России.

Что происходит на 385-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».