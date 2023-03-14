Польша может отправить истребители МиГ-29 Украине в течение 4–6 недель

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может направить Украине истребители МиГ-29 в течение 4–6 недель, передает Rzeczpospolita.

9 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN говорил, что Варшава готова поставить находящиеся у нее на вооружении истребители МиГ-29 на Украину. В тот же день о готовности отправить ВСУ истребители МиГ-29 сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надль. По его словам, власти Польши уже поддержали эту инициативу.

В январе Украина говорила, что ей нужно около 180 истребителей. Поставки истребителей не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент США Джо Байден выступил против отправки Украине истребителей F-16. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине предоставят истребители только по окончании боевых действий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов