Байден выступил против поставок Украине F-16, потому что хочет их оставить США

Президент США Джо Байден считает, что имеющиеся у США истребители F-16 должны оставаться в стране. Так он прокомментировал свое нежелание отправлять их Украине.

Прокомментировать эту тему господина Байдена попросили журналисты, один из которых спросил, почему президент США выступает против отправки F-16 Киеву. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация»,— ответил он (цитата по ТАСС).

The New York Times писала, что США могут разрешить другим странам реэкспорт F-16 на Украину. По данным издания, американские и европейские чиновники считают, что такие поставки могут идти из Дании или Нидерландов. 31 января главный советник президента Украины Андрей Ермак сказал, что «работа по получению истребителей F-16 продолжается», добавив, что Украина видит «позитивные признаки со стороны Польши, которая готова передать их в координации с НАТО».

О перспективе отправки на Украину истребителей — в материале «Ъ» «Эх, 16».