Что происходит после ввода войск России на Украину. День 379-й

В Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины произошли взрывы. Запорожская АЭС полностью обесточена, сообщил «Энергоатом». Деревня Раковка в Брянской области попала под обстрел. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:09. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка Климовского района, пострадавших нет.

9:00. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров с Россией в Швейцарии нет. Он напомнил, что Киев «готов к дипломатии в любой момент», если из страны будут выведены российские войска.

8:57. В 2023 году ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям потребуется 48 тыс. строителей, объемы работ не уменьшаются — первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин в интервью «РИА Недвижимость».

8:41. Минэнерго Украины: объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в 7 областях страны.

8:41. Компания «Энергоатом» призвала международное сообщество содействовать в передаче ЗАЭС под ее полный контроль.

8:38. Мэр Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в результате взрыва в Святошинском районе и призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.

8:33. «Энергоатом»: если внешнее питание ЗАЭС будет невозможно восстановить, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

8:30. «Энергоатом»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ракетного удара, горючего для работы 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд станции хватит на 10 суток.

8:21. Джо Байден обещал, что США подготовят украинских летчиков к управлению самолетами F-16 — Владимир Зеленский в интервью CNN.

8:19. Обучение украинских пилотов на базе ВВС США — не подготовка к полетам на F-16, а оценка того, как они могут использовать американские высокоточные ракеты на своих истребителях МиГ. Об этом в интервью CNN рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

8:15. Власти ДНР и ЛНР будут передавать угольные шахты в аренду инвесторам — «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэнерго России.

8:02. Взрывы произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях.

8:02. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

7:59. Мэр Киева Виталий Кличко: из-за ракетной атаки в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения, около 15% потребителей остаются без света.

7:57. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Голосеевском районе города.