Спикер воздушных сил ВСУ: Украине нужно не 24, а около 180 истребителей

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отрицает информацию о том, что Киев хочет получить от Запада 24 истребителя. Он отметил, что Украине их надо порядка 180, а появление сообщений о 24 истребителях он связал с «трудностями перевода». Ранее об этом со ссылкой на господина Игната писала испанская газета El Pais.

«Таких заявлений от меня не было и такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное»,— сказал представитель воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона, пояснив, что журналисты неправильно перевели его слова (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).

Киеву нужны по меньшей мере пять бригад, в каждой из которых — по три эскадрильи, заявил Юрий Игнат. «Страна.ua» отмечает, что это примерно 180 самолетов.

Страны НАТО пока не предоставляли Украине истребители, Киев хотел бы получить военные самолеты F-16.

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Мария Федотова