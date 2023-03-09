Словакия и Польша согласны отправить истребители МиГ-29 Украине

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что пришло время принять решение об отправке истребителей МиГ-29 Украине. По его словам, власти Польши уже поддержали эту инициативу.

Министр рассказал, что его польский коллега Мариуш Блащак на встрече министров обороны стран Евросоюза вчера, 8 марта, подтвердил, что его страна согласится совместно со Словакией передать Киеву «излишки» МиГ-29.

«Подтверждаю, что Польша официально согласна вместе отправлять МиГ Украине… Думаю, пора принимать решение. Люди на Украине умирают, мы реально можем им помочь, и нет места политизации. Это бесчеловечно и безответственно»,— написал господин Надь в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украина говорила, что ей нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять F-16, заявив, что они должны остаться в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал отправку Украине истребителей. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал «сделать все возможное», чтобы Киев получил МиГ-29. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине предоставят истребители только по окончании боевых действий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер